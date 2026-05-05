Het is altijd afwachten wanneer de nieuwe games van een bepaalde reeks niet meer op de vorige generatie consoles verschijnt. Voor Call of Duty is dat moment nu aangebroken. Of nou ja, voor mensen met een PlayStation 4. Het X-account van Call of Duty heeft duidelijk gemaakt dat de aankomende CoD-game niet voor PlayStation 4 wordt ontwikkeld.

De volgende Call of Duty-game is de eerste in een heel lange tijd die niet op PlayStation 4 verschijnt. De game, die waarschijnlijk Modern Warfare 4 gaat heten, zou volgens een nieuw gerucht worden getest op de PlayStation 4. Dat blijkt nu helemaal niet waar te zijn, zo bevestigt het X-bericht van de gamereeks zelf.

Het opvallende aan dit bericht is niet alleen dat de game straks niet meer voor de vorige generatie PlayStation wordt gemaakt. Het is ook dat er überhaupt een mededeling over wordt gedaan. Natuurlijk weten we na decennia van elk jaar een nieuwe Call of Duty echt wel dat er over een jaar een nieuwe CoD komt. Dirie studio's wisselen elkaar elke drie jaar af in het maken van de nieuwe CoD.