Een sportgame kan alle officiële teams, spelers en stadions bevatten en toch na een paar wedstrijden behoorlijk generiek aanvoelen. EA Sports probeert daar in NHL 27 iets aan te doen. De nieuwe ijshockeygame is nu wereldwijd verkrijgbaar en gebruikt echte NHL-data om de 32 teams ieder hun eigen speelstijl te geven.

Daar blijft het niet bij. EA heeft alle 32 NHL-arena's aangepakt, introduceert een online Franchise Mode voor maximaal 32 spelers en heeft ook de complete presentatie rond wedstrijden vernieuwd.

NHL 27 is vanaf nu beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Echte NHL-data bepaalt hoe teams spelen

Een van de interessantste vernieuwingen zit in de zogenaamde NHL-teamplaybooks. Hiervoor maakt EA gebruik van NHL EDGE-data uit de echte competitie.

Het idee is dat teams daardoor niet alleen andere shirts en spelers hebben, maar ook daadwerkelijk anders spelen.

Iedere NHL-club krijgt eigen strategieën en speelstijlen. Spelers kunnen die bestuderen, selecteren en vervolgens in verschillende spelmodi gebruiken.

Daarmee probeert EA een bekend probleem van jaarlijkse sportgames aan te pakken. Licenties zorgen weliswaar voor herkenbaarheid, maar dat betekent niet automatisch dat een digitaal team zich gedraagt zoals zijn echte tegenhanger.

NHL 27 moet dat verschil kleiner maken.

Alle 32 arena's opnieuw aangepakt

Ook buiten het ijs wil EA meer onderscheid tussen de clubs creëren.

Alle 32 NHL-arena's hebben een eigen sfeer gekregen. Denk daarbij aan de echte goalsongs, chants, verlichting, jumbotrons en andere details die bij een specifieke club en arena horen.

Volgens Senior Game Design Director Mike Inglehart draait NHL 27 daarom nadrukkelijk om de identiteit van de teams.

"Door de sfeer van alle 32 arena's vanaf de ijsvloer opnieuw op te bouwen en die te combineren met levensechte teamplaybooks, bieden we spelers een ongekend niveau van teamidentiteit. Elke arena ziet eruit en klinkt zoals in het echt, waardoor iedere wedstrijd aanvoelt als een echte wedstrijddag", aldus Inglehart.

Vooral in een competitie als de NHL kan dat behoorlijk wat verschil maken. De sfeer rond een wedstrijd van de Montreal Canadiens hoort nu eenmaal anders te voelen dan een thuiswedstrijd van de Vegas Golden Knights.

Met 32 spelers een complete NHL-competitie

Voor spelers die minder geïnteresseerd zijn in alleen losse wedstrijden is er Connected Franchise Mode.

Daarmee kan een volledig online seizoen worden opgezet waarin maximaal 32 teams door echte spelers worden bestuurd. In theorie kan iedere NHL-club dus zijn eigen menselijke general manager krijgen.

Spelers beheren hun eigen roster en nemen het gedurende het seizoen rechtstreeks tegen elkaar op. Degene die de competitie organiseert, krijgt daarnaast commissioner-tools en kan onder meer de instellingen en het speelschema beheren.

Het is een toevoeging waar vanuit de community al langer om werd gevraagd en maakt van Franchise Mode veel meer een gezamenlijke spelmodus.

NHL 27 ziet er ook meer uit als een tv-uitzending

EA heeft tegelijkertijd de presentatie van wedstrijden vernieuwd.

NHL 27 krijgt een nieuw broadcastpakket met andere graphics, camerastandpunten en meer visuele elementen rond belangrijke momenten. Dat begint al voor de puckdrop en loopt door tijdens onderbrekingen en highlights.

Daar hoort ook een nieuw commentaryteam bij.

ESPN-presentator John Buccigross en voormalig NHL-speler en huidig analist Darren Pang verzorgen voortaan het commentaar. EA belooft niet alleen nieuwe teksten, maar ook een betere flow en analyses die nadrukkelijker reageren op wat er daadwerkelijk op het ijs gebeurt.

Het moet NHL 27 dichter bij de uitstraling van een echte Noord-Amerikaanse sportuitzending brengen.

Ook Ultimate Team krijgt echte coaches

Hockey Ultimate Team, kortweg HUT, ontbreekt uiteraard niet.

Ook daar duiken de nieuwe playbooks op. Daarnaast voegt EA authentieke NHL-coaches toe. De keuze voor een coach kan invloed hebben op de manier waarop een team wordt samengesteld.

Daarbij zijn er onder meer connecties tussen bepaalde line combinations, gebaseerd op de echte geschiedenis van coaches.

Het betekent dat het bouwen van een HUT-team niet uitsluitend om individuele spelers en statistieken moet draaien. De gekozen speelstijl en coach moeten eveneens een grotere rol krijgen.

Geen versie voor PS4 en Xbox One meer

NHL 27 verschijnt uitsluitend voor de huidige generatie consoles. De game is beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

EA Play-leden kunnen de game eerst maximaal tien uur proberen. Daarnaast krijgen zij onder meer 3.000 Chel Coins, Season Pass XP Multiplier Tokens voor World of Chel en tien procent korting op digitale EA-content.

Er is ook een Deluxe Edition met onder meer 4.600 NHL Points en verschillende HUT-pakketten.

Interessanter dan die extra's is uiteindelijk de richting die EA met NHL 27 kiest. Meer officiële content toevoegen is voor een gelicenseerde sportgame relatief eenvoudig. Ervoor zorgen dat 32 teams ook daadwerkelijk hun eigen karakter krijgen, is een stuk lastiger.

Als de combinatie van echte NHL EDGE-data, unieke playbooks en de vernieuwde arena's in de praktijk goed werkt, kan juist dat het verschil maken tussen 32 verschillende shirts en 32 teams die ook echt anders aanvoelen.