Electronic Arts, bekend van The Sims, verschillende sportgames, maar bijvoorbeeld ook Titanfall en Battlefield, is geen op zichzelf staand bedrijf meer. Het is voor 55 miljard dollar verkocht aan Saudi Arabia Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity. Die laatste heeft ook nog banden met Trump, want de eigenaar ervan is Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner.
Electronic Arts
De investeerders stellen dat EA geweldige
verhalen, personages en communities heeft opgebouwd en dat ze deel uitmaken van het dagelijks leven van honderden miljoenen mensen. De investeerders zijn van plan om het bedrijf te ondersteunen om nieuwe doelgroepen aan te boren, creators te nspireren en de manier waarop mensen spelen te verbreden.
Gaming is nog altijd in de lift en dat maakt het een interessante investering. Wat bij EA dus ook nog meespeelt is dat het de rechten
heeft tot allerlei populaire franchises. Saudi Arabië heeft nu die toegang, al lijkt het er dus niet op dat er heel veel zal veranderen. Vooralsnog niet...