Electronic Arts, bekend van The Sims, verschillende sportgames, maar bijvoorbeeld ook Titanfall en Battlefield, is geen op zichzelf staand bedrijf meer. Het is voor 55 miljard dollar verkocht aan Saudi Arabia Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity. Die laatste heeft ook nog banden met Trump, want de eigenaar ervan is Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner.

Electronic Arts

De investeerders stellen dat EA geweldige verhalen, personages en communities heeft opgebouwd en dat ze deel uitmaken van het dagelijks leven van honderden miljoenen mensen. De investeerders zijn van plan om het bedrijf te ondersteunen om nieuwe doelgroepen aan te boren, creators te nspireren en de manier waarop mensen spelen te verbreden.