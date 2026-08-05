E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
de sims gaan terug naar de middeleeuwen

Electronic Arts is een privaat bedrijf geworden, in handen van Saudi Arabië

Entertainment05 aug , 15:40doorLaura Jenny
Electronic Arts, bekend van The Sims, verschillende sportgames, maar bijvoorbeeld ook Titanfall en Battlefield, is geen op zichzelf staand bedrijf meer. Het is voor 55 miljard dollar verkocht aan Saudi Arabia Public Investment Fund, Silver Lake en Affinity. Die laatste heeft ook nog banden met Trump, want de eigenaar ervan is Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner.

Electronic Arts

De investeerders stellen dat EA geweldige verhalen, personages en communities heeft opgebouwd en dat ze deel uitmaken van het dagelijks leven van honderden miljoenen mensen. De investeerders zijn van plan om het bedrijf te ondersteunen om nieuwe doelgroepen aan te boren, creators te nspireren en de manier waarop mensen spelen te verbreden.
Gaming is nog altijd in de lift en dat maakt het een interessante investering. Wat bij EA dus ook nog meespeelt is dat het de rechten heeft tot allerlei populaire franchises. Saudi Arabië heeft nu die toegang, al lijkt het er dus niet op dat er heel veel zal veranderen. Vooralsnog niet...
Inbetweeners

The Inbetweeners komt terug en zijn nog steeds heerlijk onvolwassen

Entertainment
04 augustus 2026
Wicker

Wicker is een film met een heel bijzondere look

Entertainment
03 augustus 2026
Disclosure Day

5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 31

Entertainment
31 juli 2026
Disney

Abonnees zijn boos op Disney om verwijderen van belangrijke functie

Entertainment
31 juli 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading