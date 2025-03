5 redenen om uit te kijken naar The Sims-alternatief Inzoi

3. Omdat het met goede bedoelingen is gemaakt

De gamedirector van Inzoi is Hyungjun Kim, ook wel bekend als Kjun. Hij zegt dat hij hoopt dat het veel comfort brengt in mensen hun leven. “Het leven is een tragedie als je het van dichtbij bekijkt, maar het is een komedie als je het vanaf een afstandje bekijkt.” Als je het leven uit een breder perspectief bekijkt, dan kun je er meer van genieten, stelt hij. Hij hoopt dat het spel mensen troost en sterkte biedt, ook in hun echte leven. Een prachtige gedachte, die een stuk dieper gaat dan de redenen waarom andere studio’s vaak games maken.

4. Omdat het vrijer is

In The Sims loop je regelmatig wel tegen wat drempels aan die de game minder vrij laten voelen. Omdat Inzoi meer een soort tweede leven is dat je online leeft door je personages heen, hebben de makers er ook voor gezorgd dat het niet te restrictief voelt. We zijn benieuwd of het uiteindelijk toch wel wat restrictiever voelt, bijvoorbeeld wanneer je bepaalde DLC straks nodig hebt, als daar sprake van is. Maar het voelt sowieso al een stuk vrijer, zo is de bedoeling.