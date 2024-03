​Er komt een film van The Sims: dit weten we tot nu toe

Margot Robbie speelde vorig jaar de sterren van de hemel in Barbie, maar eerder zagen we haar ook in geweldige rollen zoals Harley Quinn, Kayla Popisil, Tonya en natuurlijk Naomi Lapaglia. Ze is een zeer geliefde actrice en ze lijkt dan ook de perfecte persoon om een Sim te spelen. En dat is ook precies wat ze gaat doen. Er komt een film van de game The Sims en regisseur Kate Herron (bekend van Loki) strikte Robbie om een van de personages te spelen.

The Sims: the movie

De vraag is natuurlijk, komt ze in een zwembad terecht waarvan de trap wordt weggehaald, gaat ze in haar broek plassen? Het kan op vele manieren misgaan met die Sims. Of wordt er nog gewoohoo’d? We weten nog niet wie er verder spelen in de film, of überhaupt welke kant het opgaat. Het leuke aan The Sims was namelijk dat je er zoveel verschillende dingen mee kon: je kon juist de mooiste huizen bouwen, geweldige interieurs creëren, je hele familie of celebrities als Sims namaken, of echt het uiteindelijke spel spelen en de doelen najagen die mensen, correctie Sims, hebben in het leven. Wat dat betreft is Margot Robbie een passende keuze: Barbie kan ook alle kanten op.

The Sims (of De Sims in het Nederlands) is een gamefranchise die bestaat sinds het jaar 2000 en er zijn inmiddels 4 delen van. In het spel creëer je eigenlijk een soort menselijk leven na, met een huis, een interieur, werk, familie, hobby’s en vooral: heel veel intermenselijke relaties. Je kon echt spelen dat je geld moest verdienen en dat dan pas kon gebruiken nadat je het had verdiend, maar veel mensen gebruikten de cheat rosebud (of vroeger zelfs de puntkomma-methode) om ongelimiteerd geld te hebben. The Sims is extreem populair. Het is in het Guinness Book of World Records te vinden als game met de meeste uitbreidingssets voor een videogame en bestverkopende PC-game-series (er zijn ongeveer 36 tot 50 miljoen stuks verkocht).