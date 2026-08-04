Het is Brits, het is heel slecht en tegelijkertijd heerlijk. Eén van de favoriete guilty pleasures van veel mensen en na The Inbetweeners 2 was het helaas stil rondom de film, maar dit moet een trilogie worden toch? Dat wordt het ook, want de makers van The Inbetweeners zijn terug, inclusief de originele cast bestaande uit Will, Jay, Neil en Simon zijn terug. Althans, dat wordt gesuggereerd, maar is tegelijkertijd nog niet 100 procent bevestigd.

The Inbetweeners 3

De heren worden dan eventueel weer gespeeld door Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison en Joe Thomas. Al zijn die nu wel wat ouder, maar we kunnen ons voorstellen dat ze nog steeds weigeren om echt volwassen te worden. Iaian Morris en Damon Beesley denken dat er nog wel een vervolg past op deze tienercomedy en dat staat te gebeuren op Netflix.

Het is natuurlijk de vraag of je op je dertigste en veertigste nog steeds een 'inbetweener' bent, maar aan de andere kant, is het toch ook meer een state of mind he, zo hebben we geleerd in de eerdere films

Wanneer The Inbetweeners 3 precies komt is nog afwachten, we houden het in de gaten.