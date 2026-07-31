Gisteren werd bekend dat Wonder Man toch geen tweede seizoen krijgt. Opmerkelijk, want in maart heeft Disney juist dat tweede seizoen besteld . Het blijkt echter dat de schrijvers van de serie te veel andere dingen te doen hebben en nu komt er dus een einde aan de grappige serie, die ook nog eens heel goed werd ontvangen. 'Zo is het leven', laat hoofdrolspeler Yahya Abdul Mateen II weten.

Marvel Wonder Man stopt

Hij schrijft: "Het nieuws is net bekendgemaakt dat Wonder Man niet terugkeert voor een tweede seizoen. (En voor wie het nog niet wíst: bij dezen! 😬) Zo is het leven, toch? Alles komt uiteindelijk wel weer op zijn pootjes terecht. (...) De serie wérkte. En dat is mijn favoriete ding eraan." Hij is blij dat zoveel mensen de serie omarmd hebben. De reeks werd heel enthousiast ontvangen: hij heeft een prachtscore op Rotten Tomatoes en hij is ook wel erg vermakelijk. Doodzonde dan ook dat het nu door zo'n suffe reden stopt.