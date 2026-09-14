Miami Beach is niet letterlijk de locatie van GTA 6 , maar het is er wel heel erg duidelijk op gebaseerd. Het is alleen een wat losbandige versie ervan. En dat houdt de autoriteiten in Miami Beach bezig. Het blijkt namelijk dat Rockstar grote deals wil maken om overal reclame te maken voor de game: op borden, op strandparasols en meer. Het geld kan goed worden gebruikt om bijvoorbeeld lokale basketbalvelden en parken te verbeteren, maar er zijn ook mensen die het afkeuren.

Grand Theft Auto 6 en Miami Beach

In Grand Theft Auto-games ben je niet bepaald een engeltje . Je ben constant bezig met dingen die je niet bepaald het rechte pad zou noemen. Sterker nog, je kunt zelfs op de politie schieten en dat is precies wat in het verkeerde keelgat schiet bij de lokale overheid. Hoe fijn dat geld ook lijkt, dat dit soort gewelddadig gedrag kan worden toegepast bevalt mensen maar niets. Maar: niet genoeg mensen, zo blijkt. Het idee dat Rockstar al dat geld ‘investeert’ in de regio voor commerciële uitingen, werd uiteindelijk met 4 tegen 3 stemmen goedgekeurd.

“Er is net een politieauto van Miami Beach over de kop geslagen, en hier is er nog een, terwijl ze ervandoor gaan en vuren met een AR-15,” zei een van de tegenstanders tijdens de vergadering, terwijl hij een laptop omhoog hield met de nieuwste trailer. “Nogmaals, ik... dit is... ik weet het niet. Ik wil ons merk in ieder geval absoluut niet geassocieerd zien worden met dit videospel. Ik vind het geen enkel geldbedrag waard.”

Voorstander Monica Matteo-Salinas was echter in haar nopjes en vertelde dat ze zelf ook graag GTA speelt. “Dit is een overwinning voor gamers en gamingnerds zoals ik. Ik begrijp en respecteer de zorgen, maar ik ben een wetsgetrouwe burger. Ik doe niet aan waterboarding, ik bezit niet eens een wapen en dat heb ik ook nooit gehad, maar ik hou er wel van om dit spel te spelen...”

Fantasie

En zo geldt het natuurlijk voor de meeste mensen: tientallen miljoenen mensen spelen de Grand Theft Auto-games, en dat zijn mensen die in het dagelijks leven gewoon op het rechte pad blijven. Maar ja, het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre je in het algemeen wil dat je stad wordt overgenomen door commerciële uitingen. Iets wat in de Verenigde Staten al sneller wordt toegelaten dan hier in Nederland. Het is op zich niet gek dat Miami Beach zich zorgen maakt over het imago van de regio, alleen zal dat inderdaad niet zozeer zijn door reclame voor GTA 6, maar dan eerder door de game zelf. Maar ook daar geldt, net als bij het geweld, dat mensen even in een fantasiewereld stappen, die echt heel weinig met de realiteit te maken heeft.