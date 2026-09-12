BlizzCon is terug. Na twee jaar zonder eigen evenement heeft Blizzard dit weekend opnieuw duizenden fans naar het Anaheim Convention Center in Californië gehaald. En na de openingsceremonie kunnen we wel stellen dat het bedrijf zijn terugkeer niet bepaald stilletjes viert.

Blizzard gebruikte BlizzCon 2026 om vooruit te kijken naar vrijwel al zijn grote franchises. World of Warcraft , Diablo en Overwatch kregen nieuwe aankondigingen, maar misschien wel de grootste verrassing kwam uit een hoek waar fans al heel lang op wachten: StarCraft keert terug met een compleet nieuwe game. Daarnaast zoekt Blizzard steeds nadrukkelijker de wereld buiten games op, met onder meer een animatieserie van Diablo voor Netflix.

BlizzCon begon ooit in 2005 als een evenement waar Blizzard zijn spelers en verschillende gamewerelden samenbracht. Ruim twintig jaar later is die formule grotendeels hetzelfde gebleven. Naast nieuwe games en uitbreidingen staan in Anaheim dit weekend ook esports, panels, wedstrijden, de Darkmoon Faire en vooral de communities rond Warcraft, Diablo, Heartstone, Overwatch en StarCraft centraal.

Maar uiteindelijk draait BlizzCon natuurlijk vooral om de aankondigingen. We zetten de belangrijkste nieuwtjes van BlizzCon 2026 voor je op een rij.

World of Warcraft: Forever (Classic+)

Na jaren van geruchten heeft Blizzard tijdens BlizzCon eindelijk bevestigd waar veel World of Warcraft-spelers op hoopten: Classic Plus komt er echt. Alleen krijgt het een andere naam. De nieuwe versie heet World of Warcraft: Forever en verschijnt al op 4 november 2026.

Forever moet voortbouwen op het oorspronkelijke World of Warcraft en tegelijkertijd nieuwe content toevoegen. Blizzard wil daarmee het gevoel en de sfeer van de MMO uit 2004 behouden, zonder simpelweg opnieuw dezelfde content uit te brengen. Holly Longdale, vicepresident bij Blizzard, omschrijft Forever als "een nieuw begin dat nooit eindigt".

Belangrijk is dat Forever de bestaande versies van World of Warcraft Classic niet vervangt. De nieuwe variant komt naast Vanilla en de andere Classic-versies te staan, zodat spelers zelf kunnen bepalen welke versie van Azeroth ze willen blijven spelen.

Lang hoeven we niet te wachten om te ontdekken wat Blizzard precies met deze nieuwe koers van plan is. De bèta van World of Warcraft: Forever begint donderdag 17 september, waarna de volledige release op 4 november volgt.

World of Warcraft: The Last Titan verschijnt in 2027

Blizzard heeft eindelijk een releasejaar genoemd voor World of Warcraft: The Last Titan. De uitbreiding verschijnt in 2027 en vormt het slotstuk van de Worldsoul Saga, die begon met The War Within en verdergaat met Midnight.

Veel wil Blizzard nog niet over The Last Titan vertellen. Game director Ion Hazzikostas liet tijdens BlizzCon wel een korte teaser zien en omschrijft de uitbreiding als de bekroning van meer dan twintig jaar World of Warcraft. Tegelijkertijd moet The Last Titan de basis leggen voor wat daarna met de MMO gaat gebeuren.

Voordat het zover is, gaat Blizzard eerst verder met World of Warcraft: Midnight. De volgende grote update voor die uitbreiding heet Eclipse. Meer details over The Last Titan volgen nadat Blizzard die fase van Midnight achter zich heeft gelaten.

Daarmee weten we in ieder geval dat de Worldsoul Saga in 2027 wordt afgerond, maar zeker niet dat World of Warcraft daarna ten einde komt. Integendeel: Blizzard kijkt met The Last Titan nadrukkelijk ook vooruit naar het volgende hoofdstuk van de inmiddels meer dan twintig jaar oude MMO.

Warcraft III krijgt na 24 jaar een compleet nieuwe campagne

Blizzard had tijdens BlizzCon ook een flinke verrassing voor liefhebbers van het klassieke Warcraft. Warcraft III krijgt 24 jaar na de oorspronkelijke release een compleet nieuwe campagne, en spelers hoeven er niet eens op te wachten: Forsaken Kingdom is vanaf vandaag beschikbaar.

De nieuwe campagne heet Forsaken Kingdom en draait om de val van Lordaeron. Volgens Blizzard bevat de campagne meer dan 30 uur aan nieuwe gameplay.

Daar blijft het niet bij. Warcraft III krijgt ook een nieuwe grafische modus en verbeteringen voor de World Editor. Daarnaast wordt het maximum voor het gelijktijdig selecteren van eenheden verhoogd naar 24 units.

Blizzard voegt bovendien een nieuwe neutrale held toe: de Forsaken Paladin. Daarmee krijgt een game die oorspronkelijk in 2002 verscheen bijna een kwart eeuw later niet alleen technische verbeteringen, maar ook een flinke hoeveelheid compleet nieuwe content.

Diablo 5 aangekondigd

Blizzard heeft tijdens BlizzCon officieel Diablo 5 aangekondigd. De game bevindt zich nog in een vroege fase van ontwikkeling, maar heeft al wel een opvallend concrete planning: Blizzard mikt op een release in het voorjaar van 2029.

Het verhaal begint bovendien bijzonder duister. Sanctuary is gevallen en Diablo heeft gewonnen. Blizzard bouwt de nieuwe game rond de vraag wat je moet worden als de wereld eigenlijk al verloren is. Veel meer over het verhaal en de gameplay heeft Blizzard voorlopig niet bekendgemaakt.

Ondertussen is Blizzard nog lang niet klaar met Diablo 4. De Amazon komt in de eerste helft van 2027 als nieuwe klasse naar de game en brengt onder meer haar iconische speerwapens mee.

Ook Nintendo-spelers kunnen binnenkort met Diablo 4 aan de slag. Diablo 4: Age of Hatred Collection verschijnt op 15 september voor Nintendo Switch 2. Het pakket bevat de basisgame, Vessel of Hatred en de nieuwste uitbreiding Lord of Hatred.

Blizzard grijpt bovendien het 30-jarig bestaan van Diablo aan voor een nieuw seizoen. Season of Hell Legacy begint eveneens op 15 september en brengt Deckard Cain terug. Spelers nemen het daarin op tegen alle drie de Prime Evils om speciale beloningen vrij te spelen.

Blizzard werkt met Netflix aan Diablo-serie

Blizzard heeft tijdens BlizzCon een opvallende samenwerking met Netflix aangekondigd. De twee bedrijven werken aan een nieuwe animatieserie gebaseerd op Diablo. Een releasedatum is nog niet bekend.

Interessanter is dat het waarschijnlijk niet bij Diablo blijft. Blizzard liet tijdens de aankondiging weten dat er ook gesprekken worden gevoerd over andere bekende franchises. Volgens de Blizzard-president is "Diablo nog maar het begin". Daarbij richtte Johanna Faries zich specifiek tot de communities van Overwatch en Warcraf t en liet weten dat daarover "goede gesprekken worden gevoerd".

Concrete series rond Warcraft of Overwatch zijn daarmee nog niet aangekondigd. Wel maakt Blizzard duidelijk dat het meer van zijn bekende gamewerelden naar andere media wil brengen. Voorlopig bijt Diablo de spits af met een animatieserie op Netflix

StarCraft keert terug in 2030

Na zestien jaar keert StarCraft terug met een compleet nieuwe game. Blizzard maakte tijdens BlizzCon bekend dat het werkt aan StarCraft, een openwereldshooter die in 2030 moet verschijnen.

Daarmee neemt Blizzard behoorlijk afstand van de realtimestrategie waar de serie groot mee werd. In de nieuwe StarCraft speel je als een gewone soldaat van de Dominion en neem je het op tegen de terugkerende Zerg Swarm. Volgens Dan Hay, die de game tijdens BlizzCon aankondigde, draait het om een open wereld waarin iedere stap verdiend moet worden.

Veel meer wilde Blizzard nog niet prijsgeven. Gameplay werd niet getoond en over de omvang van de open wereld en de precieze spelmechanieken is nog niets bekend. Wel verscheen een eerste cinematische trailer die de toon zet voor de terugkeer van de serie.

Fans zullen bovendien behoorlijk wat geduld moeten hebben. De nieuwe StarCraft staat gepland voor 2030. Daarmee keert een van Blizzards bekendste franchises uiteindelijk twintig jaar na de release van StarCraft II terug met een volledig nieuw deel.

Overwatch krijgt nieuwe held Doctrine (en season 5)

Ook voor Overwatch had Blizzard flink wat nieuws meegenomen naar BlizzCon. Volgende maand begint Season 5 en die brengt niet alleen een nieuwe held, maar ook een aantal opvallende veranderingen voor bestaande personages.

De nieuwe held heet Doctrine en is een vampierachtige Support Hero. Hij kan zich gehuld in duisternis over het slagveld bewegen, terwijl een drone ondertussen teamgenoten geneest. Met zijn speciale vaardigheid Infuse kan Doctrine bovendien zijn volgende ability versterken of veranderen. Doctrine wordt volgende maand speelbaar met de start van Season 5.

Minstens zo opvallend is wat Blizzard met Sombra gaat doen. Het personage krijgt een grote rework en verandert van rol: Sombra wordt voortaan een Support Hero. Ook Roadhog wordt flink aangepakt. Volgens Blizzard moeten zijn vernieuwde abilities ervoor zorgen dat het minder frustrerend wordt om tegen hem te spelen.

Season 5 krijgt daarnaast een nieuwe map, eerder verschenen Battle Pass-content keert terug en ook Dokiwatch maakt opnieuw zijn opwachting. Blizzard kijkt bovendien al verder vooruit. In Season 6 verschijnt opnieuw een nieuwe held, terwijl voor latere seizoenen nog meer nieuwe helden en nieuwe gameplay-systemen in ontwikkeling zijn.

Hearthstone duikt met nieuwe uitbreiding in het verleden van Azeroth

Ook Hearthstone kreeg tijdens BlizzCon een nieuwe uitbreiding. Reign of the Black Empire neemt spelers mee naar het verleden van Azeroth, waar de Old Gods centraal staan. De uitbreiding verschijnt op 20 oktober.

Een van de belangrijkste nieuwe spelmechanieken maakt het mogelijk om twee kaarten samen te voegen en zo bijzonder krachtige combinaties te creëren. Blizzard werkt daarnaast het Journal bij, waardoor grotere verhaallijnen binnen Hearthstone beter met elkaar verbonden moeten worden.

Misschien nog opvallender is de komst van 2-tegen-2. Hearthstone krijgt daarmee een nieuwe spelmodus waarin spelers in teams tegen elkaar kunnen strijden.

Reign of the Black Empire verschijnt op 20 oktober.

Blizzard kijkt weer jaren vooruit

Eén ding is na deze BlizzCon wel duidelijk: Blizzard heeft de agenda voor de komende jaren behoorlijk vol staan. Sommige aankondigingen, zoals World of Warcraft: Forever, kunnen we dit jaar al spelen. Voor andere projecten is veel meer geduld nodig. StarCraft staat bijvoorbeeld pas voor 2030 gepland, terwijl Diablo 5 in 2029 moet verschijnen.

Tegelijkertijd valt vooral op hoeveel van Blizzards bekende namen weer volop in beweging zijn. Warcraft III krijgt na 24 jaar nieuwe content, StarCraft keert terug, Diablo krijgt naast nieuwe games ook een Netflix-serie en World of Warcraft blijft zich zowel met de moderne versie als Classic verder ontwikkelen.

Niet alles wat tijdens BlizzCon werd aangekondigd is dus voor morgen. Maar na dit weekend weten we in ieder geval één ding zeker: Blizzard heeft voor vrijwel iedere grote franchise plannen klaarliggen. En sommige daarvan lopen al door tot het volgende decennium.