Blizzard pakt uit voor 30 jaar Warcraft & 20 jaar World of Warcraft

30 jaar Warcraft! Een bijzondere mijlpaal. Blizzard Entertainment vierde dit 30-jarig jubileum van de iconische Warcraft-franchise met een reeks opwindende aankondigingen die zowel veteranen als nieuwe spelers zullen aanspreken. Tijdens een speciale presentatie onthulde Blizzard nieuwe functies voor World of Warcraft, langverwachte remasters van ondermeer Warcraft I en Warcraft II, en een Classic-update. Hier zijn de belangrijkste aankondigingen op een rij.

1. World of Warcraft: Midnight

Blizzard introduceert eindelijk speler woningen in de aankomende Midnight uitbreiding van World of Warcraft. Speler woningen zijn een van de meest gevraagde functies in de geschiedenis van WoW en geven spelers de mogelijkheid hun eigen huis in Azeroth te bouwen en in te richten. Spelers kunnen hun huis personaliseren met trofeeën, wapens, decoraties en unieke voorwerpen die tijdens quests en raids worden verdiend. Hoewel een specifieke releasedatum voor de Midnight uitbreiding nog niet is aangekondigd, zorgt de toevoeging van speler woningen voor veel opwinding binnen de community.