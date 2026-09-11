Vandaag zijn de reviews voor Wolverine verschenen en die zijn zeer positief. Het is niet de GOTY, maar hij staat een mooie 7,8 op Metacritic. Dit is een game die je waarschijnlijk vooral moet voelen: lekker hackend en slashend door de wereld heen met je klauwen.

Marvel's Wolverine

Insomniac lijkt met deze game weer een winnaar te hebben gemaakt al gooit hij tot nu toe nog niet zulke hoge ogen als zijn Spider-Man-games . Wel kun je als Marvel-fan in Wolverine een volledig nieuw verhaal beleven, dat is gebaseerd op het comic-personage. En zoals dat Wolverine vaker is overkomen, is er weer een verleden dat nog een appeltje met hem te schillen heeft. En zoals altijd trekt hij dat toch bar slecht.

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026, exclusief op PlayStation 5.