Op Gamescom stonden mensen lang in de rij om het te zien: de eerste gameplaybeelden van Fable. En die stelden niet teleur. Het is prachtig om in Bowerstone rond te lopen en te horen hoe verschrikkelijk veel je er kan doen. We hebben er in ieder geval enorm veel zin in gekregen om ons helemaal in deze wereld te verliezen. Dit is waarom.

Fable gameplaydemo

Het begint al met het aan komen rijden per paard: het vachtje van het dier ziet er geweldig uit. Vervolgens horen we meer over Bowerstone : er wonen 400 mensen je kunt rekenen op volledig ingesproken NPC’s, ze hebben allemaal zo hun eigen families en huishoudens en je kunt met ze allemaal praten. Er zijn in totaal 130 huizen en 30 winkels en bedrijven in het plaatsje waar je allerlei interacties mee kunt hebben. Of je kan het ook allemaal kopen en je eigen maken, maar dat kost wel veel goud.

Bij Stitch Please kun je terecht voor mooie kleren, je kunt een tattoo laten zetten bij de Painted Prince, je kunt naar de kapper voor een knipbeurt, of je kunt gewoon rondlopen en genieten van de bloemenweelde in het dorp vol idyllische huisjes. Zelf heb je ook een gezin, als je dat wil. Je kunt daar even langs gaan wanneer je wil, maar we hebben in deze gameplaydemo niet al te veel tijd voor man en kind: we moeten op zoek naar Heroes Deeds. In een prachtige kathedraal vind je de Heroes Guild en daar moet je opdrachten voor uitvoeren. Je moet kiezen of je drinken over een bijdehante kwal van een vent wil gooien, je moet zwaardvechten en je moet op zoek naar Slick Ronnie. Genoeg te doen dus.

Wie goed doet, goed ontmoet

Ondertussen hebben mensen ook commentaar op je: bij het zwaardvechten hoor je mensen over je praten. En dat is ook iets wat belangrijk is in Fable: wat jij doet heeft invloed op je omgeving. Als je een kenau bent, dan gaan mensen anders met je om dan wanneer je fijn en behulpzaam bent. Het maakt niet zoveel uit hoe je eruitziet: je gedrag is bepalend voor hoe mensen je zien. Verder kun je nieuwe wapens vinden, zijn er nieuwe spells toegevoegd en heb je verder dus alle vrijheid om deze game, die meer dan 100 uur in beslag schijnt te nemen, te ontdekken. Wij kunnen er bijna niet op wachten, ware het niet dat eerst natuurlijk nog GTA VI komt.

Fable verschijnt op 23 februari 2027.