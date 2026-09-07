Werkelijk niemand weet waarom dit nodig is, maar het Witte Huis heeft een pagina op zijn website gezet met arcadegames. Het gaat om allemaal neppers van echte spellen, die allemaal iets patriotisch hebben. E vooral iets heel racistisch. Zo moet je onder andere de grens bewaken van hordes, of moet je langs de grens lopen om vreemdelingen op te pakken. Er is zelfs een tycoon-game waarin je het Trump-account van je kind moet spekken. De meest normale is waarschijnlijk de neppe Flappy Bird waarin je met de Amerikaanse zeearend rondvliegt.

Spelletjes van het Witte Huis

De spellen zijn te vinden via de officiële website van het Witte Huis en er staan nu 5 spellen op. Een zesde komt 'binnenkort', maar we kunnen wel raden waar dat over gaat: zeeslag op de Golf van 'Amerika' of wellicht een zombiegame waarin alle zombies vrouwen zijn: het zal ongetwijfeld met uitspraken en beleid van Trump te maken hebben, dat het Witte Huis hierbij blijkbaar op een speelse manier aan de man wil brengen.

De mensen achter Tetris hebben meteen aangegeven dat ze hier geen toestemming voor hebben gegeven en kijken nog wat ze kunnen doen om het tegen te gaan. Tetris heeft op social media gezet dat het juist gelooft in de kracht van verbinding en mensen juist samenbrengen in plaats van ze te polariseren. En het geeft ook aan dat het copyright heel serieus neemt.

Van SEGA naar MAGA

SEGA en XBOX hebben er nog niet op gereageerd, maar we kunnen ons voorstellen dat SEGA het niet heel erg kan waarderen dat zijn grote logoletters ineens MAGA spellen: Make America Great Again, de aanhangers van Trump. Ondertussen zijn er verschillende groepen opgestaan die tegengas geven op het game-initiatief van het Witte Huis. Deze gamedesigers hebben volgens de groepen "geen idee wat het betekent om mens te zijn en om anderen te geven".