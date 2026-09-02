Het kost je helemaal niets, maar het voegt wel veel toe: Mario Kart 8 Deluxe heeft een gratis update gekregen en dat is er een waar veel mensen waarschijnlijk al heel lang op zaten te wachten. Het zorgt namelijk dat je splitscreen kunt spelen met tot 8 spelers en dat je camera-ondersteuning krijgt.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe is eigenlijk al een heel oude game, waardoor je misschien niet snel nog updates zou verwachten. Toch gaat Nintendo ervoor: het spel dat verscheen op de originele Switch krijgt nu op de Switch 2 nieuwe functies, waardoor je game sneller laadt, er beter uitziet en acht spelers kan laten gamen op 1 scherm. De camera's en GameChat zijn nu ook nog beschikbaar, dus je kunt je tegenstanders zien.

Het is een zeer welkome vernieuwing voor het kartspel, dat nog altijd als een van de beste Mario Karts allertijden wordt gezien. En ja, dat is ook na Mario Kart World. Die game verscheen tegelijkertijd met de Switch 2, maar blijkt toch niet helemaal bij iedereen te landen zoals werd gehoopt. Het is een heel toffe game, maar veel mensen vinden de simpelheid van Mario Kart 8 Deluxe toch fijner. En dat wordt nu dus op de Switch 2 nog beter, voor wie zijn gloednieuwe console niet voor de gloednieuwe Mario Kart gebruikt.