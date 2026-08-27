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GTA 6

Eindelijk online: dit is wat de Extended Look van GTA 6 op Netflix inhoudt

Gaming27 aug , 21:08doorLaura Jenny
Het is eindelijk zo ver: de Extended Look van GTA 6 is op Netflix te zien. We weten eindelijk wat het precies is: 26 minuten lang zien we gameplay van GTA 6. Het kijkt weg alsof het een film is.

GTA 6: An Extended Look

We zien hoe ons koppel het huis van een crimineel binnen wil gaan, al worden ze wel meteen op scherp gezet door de mannen en vrouwen die voor de deur hangen. Het blijkt een plek te zijn waar er lustig op los wordt gekookt, en dan bedoelen we geen Chicken Tonight.
Al gauw loopt dat natuurlijk helemaal uit de hand en wordt er geschoten. We leren Lucia en Jason al meteen een beetje kennen: wie neemt er meer risico? Ook zie je het spel echt zoals de game er ook uitziet, dus als er wordt geschoten zie je het vizier, enzovoort. Alles wordt begeleid door een spannende, hartslag-achtige soundtrack. Al is het niet alleen maar spannend: we zien ook een typisch gesprek tussen een koppeltje, waarin Lucia graag van Jason wil weten wat ze het beste aan kan trekken. En natuurlijk, het is toch GTA: een gezonde dosis satire over de rug van de Amerikaanse cultuur.
En, een grote plus: de servers van Netflix hebben zich goed staande gehouden, want reken maar dat er heel veel mensen om 21:00 uur klaar zaten. En ja, die 26 minuten is dus eigenlijk een kneiterlange trailer van de game, die zo te zien met ingame-beeld is gemaakt.
Als je geen Netflix hebt: je kunt het vanaf 03:00 uur ook op YouTube bekijken.

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