Eindelijk is het zo ver, we krijgen 'an extended look' van GTA VI. Over dat gedoe rond dat lek hebben we het even niet meer: we krijgen verse beelden van de game en wel op Netflix . Althans, eerst op Netflix. Maar heeft het zin om donderdag 27 augustus om 00:01 al op Netflix te gaan kijken? Nee. De Extended Look verschijnt om 21:00 uur Nederlandse tijd op de streamingdienst. Plus: even later is hij ook voor iedereen te bekijken op YouTube.

GTA VI-preview op Netflix

We hebben inmiddels natuurlijk pas twee trailers van het spel gezien en met een releasedatum die nu officieel minder dan drie maanden bij ons vandaan is, is de honger naar onvervalste, nieuwe beelden van de game groot. We willen alles weten over de hoofdpersonages, maar misschien zou een inkijkje in het leven van de ontwikkelaars van het spel ook wel erg leuk zijn. We hopen dan ook dat het een beetje Netflix- docu , en een beetje nieuwe gameplaybeelden zal zijn. En dan niet zo'n Netflix-docu met een heel gekke twist, waarin ineens wordt gezegd dat het spel toch later komt. We verwachten dat laatste trouwens niet hoor: Rockstar bevestigde immers vandaag nog dat de game op 18 november verschijnt.

Je kunt dus om 21:00 uur klaarzitten voor de Extended Look. Of, als je geen Netflix hebt, iets later kijken op YouTube. Om precies te zijn om 3 uur, middenin de nacht, want dan is de officiële release van deze extended look op YouTube te aanschouwen. We hebben verder nog geen idee wat het inhoudt, hoe lang het duurt, of het een serie of een eenmalige film is, enzovoorts. We weten alleen dat we klaarzitten.

Bonnie en Clyde

Er is vele jaren aan GTA VI gewerkt en het is een van de grootste gamereleases ter wereld. Het spel bevatte in de vorige editie nog 3 mannelijke hoofdpersonages, maar ditmaal draait het vooral om een jongedame en een jongeman die samen het boevenpad op gaan. Als een ware Bonnie en Clyde trekken de twee ten strijde, en er heerst dan ook een angstgevoel dat ze het misschien niet zullen overleven. Dat was immers ook het lot van de echte boeven. Op de vraag hoe dat zit zullen we in de Extended Look echt geen antwoord krijgen, maar dat geeft ook niet: we willen vooral hype, en het verhaal van de ontwikkelaars horen, als het even kan.