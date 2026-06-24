Vannacht om middernacht gaat het gebeuren: dan worden de servers van verschillende gameshops voor een flinke uitdaging gezet. Ze moeten alle mensen die GTA 6 willen pre-orderen aankunnen. Miljoenen mensen gaan sowieso kijken wat de game kost, want we weten wel de dollarprijzen, maar nog niet de europrijzen.

De prijs van GTA 6

Grand Theft Auto 6 kost 80 dollar met een Ultimate Edition van 100 dollar. Wat de europrijzen zijn is nog onbekend, maar we verwachten dat die hetzelfde zijn. De fysieke editie van de game verschijnt op 12 november met een downloadcode (geen disc) zodat je hem kunt pre-loaden. De pre-orderbonus voor iedereen is een oldschool Vice City-pakket met retro haar, outfits, een auto en wapens voor onze hoofdrolspelers. Je krijgt bijvoorbeeld een '55 Vapid Stanier.

GTA 6: de Ultimate Edition

Verder weten we meer over de Ultimate Edition. De Ultimate Edition bevat een '95 Grotti Cheetah-auto, Hawk & Little Morgan Revolvers en gepersonaliseerde guns. Ook krijgen Jason en Lucia een eigen serie extra outfits, kapsels, baardjes en tattoos. Ook krijg je een Dinka Enduro-motor en een Crest-kayak, die horen bij Jasons safehouse. Ook is er een mod voor de pick-up van Jason (de Ganado Retro build) en krijg je allerlei customized automogelijkheden. Er is ook een Shitzu Squalo-speedboat in roze en blauw voor je gereserveerd en een '67 Vapid Dominator Buggy.

Ook krijg je toegang tot allerlei shops: van tattoos tot kleding. De meest interessante is waarschijnlijk PTT Younging$ Illegal Goods Store. De Ultimate Edition bevat alleen digitale extra's, wil je ook fysieke extra's dan is het afwachten wat er in de Collector's Edition zit.

Waar kun je GTA 6 pre-orderen?

GTA 6 kan worden vooruitbesteld in de PlayStation Store en de Microsoft Store. Het is verder nog niet bekend waar je terechtkunt voor de pre-orders, maar dit zijn waarschijnlijk veel meer plekken. In ieder geval moet je om 12 uur middernacht klaarzitten, want dat is wanneer je toegang krijgt tot de pre-order van deze game, waar mensen toch al vele jaren naar uitkijken. Het kan dus zeker de moeite lonen om te kijken bij bijvoorbeeld websites als Mediamarkt, Bol en Nedgame, want je weet maar nooit of hij daar ook als pre-order oppopt. In ieder geval zijn de online PlayStation Store en de Microsoft Store wel zekerheden.

Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november op de PlayStation 5 en Xbox Series. Er is nog geen PC-variant aangekondigd, maar soms zit daar wel anderhalf jaar tussen.