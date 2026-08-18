Het Zweedse IKEA heeft een samenwerking aangekondigd waaruit blijkt dat het nog meer met gamers wil doen dan het door zijn gamers-meubelcollectie al van plan was. Het gaat samenwerken met XBOX voor meubels en waarschijnlijk andere toevoegingen aan het interieur. Wat de samenwerking precies inhoudt is nog onbekend, maar dat wordt volgende week tijdens Gamescom in Keulen onthuld.

IKEA x XBOX

Het is niet voor het eerst dat IKEA samenwerkt met een ander merk. Zo werkte het jarenlang met Sonos aan verschillende speakers, boekenplankjes en zelfs een kunstlijst waar geluid uit kwam. Nu is het tijd voor een nieuwe samenwerking, en dat is voor het eerst met een gameconsolemerk, namelijk XBOX. Of we bijvoorbeeld veel gifgroene details kunnen verwachten, wat toch de basiskleur is van XBOX, dat is onbekend.

Sowieso houdt de meubelgigant het nog erg mysterieus. Het laat bijvoorbeeld niet weten welke meubels we dan kunnen verwachten. Het geeft aan: “De collectie is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de designers van IKEA en XBOX, om te zorgen dat alle expertise rondom gaming en home furnishing samenkomt.”