Fans die bang waren dat Naughty Dog klaar was met The Last of Us, hebben eindelijk een antwoord. Neil Druckmann heeft bevestigd dat de studio werkt aan twee nieuwe projecten die de canon van The Last of Us verder gaan uitbreiden. Wat die projecten precies zijn, houdt Naughty Dog voorlopig nog geheim.

En dat laatste is belangrijk. Naughty Dog spreekt nadrukkelijk over twee projecten en heeft niet bevestigd dat het om twee nieuwe games gaat. Ook The Last of Us Part III is daarmee nog altijd niet officieel aangekondigd.

Twee nieuwe verhalen in ontwikkeling

Druckmann maakte het nieuws bekend ter afsluiting van The Last of Us Day 2026. In een bericht op de website van Naughty Dog beantwoordt hij een vraag die al jaren boven de franchise hangt: komen er nog nieuwe verhalen binnen The Last of Us?

Het antwoord daarop is inmiddels duidelijk: ja. Volgens Druckmann bevinden zich momenteel twee nieuwe projecten in een zeer vroege ontwikkelingsfase. Beide projecten moeten de bestaande canon uitbreiden voorbij de gebeurtenissen uit The Last of Us Part I en Part II . Veel meer wil de studio er voorlopig niet over kwijt.

Dat is een opvallende formulering. Naughty Dog zegt bijvoorbeeld niet dat Ellie of Abby terugkeren en noemt evenmin een The Last of Us Part III. Het kan dus gaan om verhalen rond bestaande personages, maar net zo goed om compleet nieuwe personages, locaties of periodes binnen dezelfde wereld.

Is een van de projecten The Last of Us Part III?

Dat is natuurlijk de grote vraag, maar daar valt op dit moment simpelweg nog geen betrouwbaar antwoord op te geven.

Druckmann heeft in het verleden vaker gesproken over ideeën voor een vervolg. Nu zegt hij alleen dat Naughty Dog niet naar The Last of Us zou terugkeren als de studio niets betekenisvols te vertellen had. Volgens hem zijn de verhalen waar nu aan gewerkt wordt die moeite waard.

Daarmee weten we voor het eerst zeker dat The Last of Us als verhalend universum verdergaat na Part II. Welke vorm dat krijgt, blijft nog even afwachten.

Eerst is Intergalactic aan de beurt

Verwacht alleen niet dat Naughty Dog binnenkort al trailers van deze projecten laat zien. De studio werkt momenteel volop aan Intergalactic: The Heretic Prophet, de nieuwe sciencefictiongame die eind 2024 werd aangekondigd.

Ook daar gaf Druckmann een update over. Naughty Dog noemt Intergalactic zijn meest ambitieuze game tot nu toe en blijft gedurende de rest van 2026 stil rond het project. In 2027 moet daar verandering in komen. Dan volgt de volledige onthulling van Intergalactic en krijgen we voor het eerst een uitgebreide blik op de nieuwe wereld en hoofdpersonage Jordan.

De twee nieuwe The Last of Us-projecten bevinden zich ondertussen nog in een zeer vroege fase. Het kan daarom nog jaren duren voordat we daadwerkelijk zien wat Naughty Dog met de franchise van plan is.

Eén ding is na The Last of Us Day 2026 in ieder geval duidelijk: het verhaal eindigt niet bij Part II.