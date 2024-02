​The Last of Us Part III komt er wel: dit is wat we ervan hopen

Neil Druckmann heeft na jaren overpeinzen eindelijk een rode draad voor The Last of Us Part III, zegt hij. Gamestudio Naughty Dog geeft daarbij aan dat het waarschijnlijk de laatste game is die we met Ellie en Joel gaan beleven. Het duurt nog even voor het komt. Naughty Dog werkt momenteel nog aan een heel nieuwe IP. Geeft ons mooi wat tijd om te bedenken wat wij hopen van The Last of Us Part 3.

Neil Druckmann heeft een concept Let op: dit artikel bevat spoilers voor The Last of Us Part 1 en 2, dus als je die nog niet hebt gespeeld en wel wil gaan spelen, kun je dit artikel beter voor later bewaren. The Last of Us Part III wordt natuurlijk al heel lang gehyped door de fans, maar we horen er nu voor het eerst wat meer concreets van vanuit de studio. Heel fijn, maar tegelijkertijd begint nu het grote speculeren pas echt. Druckmann heeft wel een tipje van de sluier opgelicht. Zo zegt hij in een docu: “Het eerste spel had zo'n duidelijk concept van de onvoorwaardelijke liefde die een ouder voor zijn kind voelt. Toen we in het tweede spel op het idee kwamen van het nastreven van gerechtigheid tegen elke prijs, gerechtigheid voor degenen van wie je houdt, hadden we het gevoel dat er een duidelijk concept was en dat er een lijn was met het eerste spel: liefde. Als we het nooit meer kunnen doen, is dit een mooi eindpunt. De laatste hap van de appel, het verhaal is klaar." "Het mooie aan werken bij Naughty Dog is dat we dat niet hoeven te doen," voegde hij eraan toe. "Het is altijd zo van: 'we zouden graag nog een Last of Us willen, maar als jullie het gevoel hebben dat jullie gepassioneerd zijn over iets anders, dan ondersteunen we dat andere ding.' Het is een bevoorrechte positie om in te zitten, ik neem dat nooit voor lief. Ik heb er gewoon over nagedacht, 'is er een concept?' En de afgelopen jaren heb ik dat concept niet kunnen vinden. Maar recentelijk is dat veranderd en heb ik geen verhaal, maar wel een concept dat voor mij net zo spannend is als 1, net zo spannend als 2, op zichzelf staat en toch een doorgaande lijn heeft voor alle drie. Dus het voelt alsof er waarschijnlijk nog een hoofdstuk aan dit verhaal vastzit."



Zou Ellie doodgaan? Oke, laten we inzoomen op het feit dat hij zegt dat er een rode draad is: het begon met onvoorwaardelijke liefde tussen ouder en kind, het ging door over gerechtigheid voor de personen van wie je houdt… Zal het derde deel dan gaan over afscheid nemen van wie je houdt? We hebben natuurlijk al een groot afscheid achter de rug in de franchise, dus het lijkt niet voor de hand liggend (en bovendien wel heel hopeloos om daarmee te eindigen). Maar het moge duidelijk zijn: het heeft met liefde te maken. Geen geld, geen oorlog, maar liefde. Wat voor liefde, dat is het grote vraagstuk. Wel wordt er heel duidelijk gezegd dat er maar één hoofdstuk inzit, dus dat impliceert wel dat het daarna echt klaar is… We gaan het maar gewoon zeggen: zou Ellie doodgaan? Veel mensen zijn er bang voor. Het zou aan de andere kant wel mooi uitgewerkt kunnen worden. Je ziet haar leven aan zich voorbij flitsen, hopelijk terwijl ze heel oud is, Dina en het kind aan haar zijde, dat zou toch prachtig zijn? Er zijn mensen die willen dat het niet om Ellie draait, maar dat is wel waar deze gamefranchise om gaat. Of zou dat juist zo heftig zijn: moet het nu bijvoorbeeld om Dina gaan, omdat Ellie er al niet meer is in deze horrorwereld vol Cordyceps? En waarom is Ellie er niet meer, misschien wel toch om de wetenschap te helpen met haar ‘tegengif’?



The Last of Us Part III Echter zal de wereld dan waarschijnlijk al snel kunnen worden geholpen en is het niet zo’n vervelende plek meer, of toch…? Bovendien heeft Ellie waarschijnlijk veel te hard gestreden en zou dat ‘toegeven’ zijn. Verdient zij als onze heldin niet een waardiger einde? De kans is groot dat ze toch iets gaat doen met haar immuniteit: er is immers verder niet zo heel veel over om op voort te borduren. Bovendien gaf het einde van deel twee ons ook wel dat gevoel, dat het derde deel -als dat nog zou komen- het deel is waarin Ellie eindelijk de goedheid krijgt die ze verdient. En waarschijnlijk spelen de Fireflies daar een belangrijke rol in. Daar begon het mee, moet het daar dan ook niet mee eindigen? Hoe iconisch TLOU ook is, veel gamers willen geen derde deel. Ze denken dat het kwalitatief gezien de lijn niet kan doorzetten en zijn blij met het einde van The Last of Us Part II, dat op zich ook wel een rond einde had. Geen heel slechte gedachte, maar daar zullen ze toch wel vanaf moeten gaan stappen in de jaren die komen. En Joel, moet die terugkomen? Als het bijvoorbeeld een prequel wordt, en geen opvolger, dan kan Joel zeker terugkomen. Anders wordt het al snel in de vorm van een stemmetje in Ellies hoofd of allerlei flashbacks of dromen. We hopen als een stem, zodat het niet te zweverig en te ‘leven in het verleden’ wordt. Een prequel lijkt ook niet helemaal passend, want helemaal klaar zijn we nog niet met Ellie, en vooral niet met die Cordyceps.

Hordes Cordyceps We hopen dan ook dat de derde game misschien ook wat leent van de populaire HBO Max-serie, die bijvoorbeeld het idee introduceerde dat de geïnfecteerden via Cordyceps-schimmels in een soort netwerk zaten en dat de schimmels geïnfecteerden laten weten waar mensen zijn, waarna ze in hordes op ze afkomen. Neil Druckmann heeft al gezegd dat hij dat tof zou vinden in de game, dus we rekenen erop dat we hordes griezels op ons af gaan krijgen in deel drie. Hordes griezels én een sterk verhaal graag. Met Ellie? Met Ellie.