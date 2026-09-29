Gamers zijn nog altijd boos dat GTA 6 vooralsnog niet op een schijfje uitkomt en daarom zijn ze naar hun 3D-modelleersoftware gestapt. Macca the Gator, de roze figurine die je koopt met de Collector's Edition van het spel, is daardoor een protest-aligator geworden: hij is nu beschikbaar om te 3D-printen met een duidelijke tekst onderop: "400 dollar en niet eens een disc? Fuck you Rockstar" is er te lezen. De Collector's Edition is inderdaad zo duur, en naast dat er niet eens een schijfje inzit, zit de game er überhaupt niet in.

Macca the Gator

De Collector's Edition van het immens populaire spel draait vooral om een fictieve tv-serie over een alligator: Macca the Gator dus. Niet iedereen is er even blij mee: ze vinden de inhoud een beetje te kleurrijk, te druk, niet stoer genoeg, en dan is er dus ook nog de kwestie dat de game zelf er niet eens in zit. Ook is de prijs vrij hoog: 400 dollar. Reden voor een slimmerik om het mogelijk te maken om een statue van Macca the Gator te kunnen 3D-printen. En dat dus wel met de mededeling erop dat Rockstar het spel echt fysiek moet uitbrengen.

Cults3D-gebruiker Jouhna117 is de persoon die het standbeeldje heeft nagemaakt om het te kunnen 3D-printen. Het kost natuurlijk een stuk minder dan 400 dollar: Jouhna117 wil er maar 2 dollar voor hebben, en dan komen er natuurlijk wel je materiaalkosten bij. Maar goed dan heb je hem wel in de kleur die je zelf wil, inclusief die bijzondere boodschap op de onderkant.

Print de Collector's Edition gewoon zelf

Het beeldje is trouwens helemaal niet zo groot: hij meet maar 16 centimeter hoog. Misschien is dat ook een reden waarom de Collector's Edition niet helemaal als warme broodjes over de toonbank gaat: hij is op dit moment nog steeds niet uitverkocht en dat is op zich voor Rockstar een vreemde situatie. Meestal verkoopt hij erg snel uit.

Er ligt dus nog een uitdaging voor Rockstar: hoe gaat het het sentiment verbeteren? Wij denken: door gewoon die game uit te brengen, want schijf of niet, die wordt toch wel gespeeld.