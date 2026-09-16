Eén van de dingen die je zeker weet als er een Grand Theft Auto verschijnt, is dat de muziek dik in orde is. De soundtrack van de spellen levert artiesten al decennia nieuwe fans op, naast dat oude klassiekers meer gewaardeerd worden door een jong publiek. Dat belooft ook bij GTA 6 wel snor te zitten, want er worden volop teasers geplaatst op de socials van de artiesten. Zelfs Keith Richards deed mee met een leguaan op zijn Instagram. Dit zijn de artiesten die je in ieder geval op de soundtrack van GTA 6 (en dus in de game, als je bijvoorbeeld in de auto zit) kunt verwachten.

GTA 6-soundtrack

De game verschijnt op 19 november en het is dus de hoogste tijd dat er meer teasers komen. Rockstar heeft het tof aangepakt als het om muziek gaat: verschillende artiesten hebben afbeeldingen in de stijl van het bekende GTA-artwork gepost, zonder er verder een woord aan vuil te maken. Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards: ze postten allemaal teasers die overduidelijk met de game te maken hebben, zonder dat het per se eerder gezien beeld is. Hieronder zie je welke artiesten het zijn en kun je meteen naar hun Instagram doorklikken om het beeld te bekijken:

We zien er veel hiphopartiesten tussen zitten, zoals Future, Travis Scott en Metro Boomin, maar dat past ook wel bij de Miami Beach-setting. Of ja, de GTA-versie van Miami Beach natuurlijk (hoe zeer sommige vertegenwoordigers van die streek er ook tegen zijn). Overigens postte Travis Scott wel wat tekst bij zijn teaser namelijk: ““NOW ITS TIME. MY RETURN TO GAME. GOTTA COME WITH RAGE AND A LOT OF DANCING. LET’S RIDE. J… O. H… ..to be continued. See y’all soon @rockstargames”. The game refereert hier zowel naar de hiphopscene als naar het spel, zo wordt verwacht.

Veel radiostations

De soundtrack van GTA 5 bevatte verschillende radiostations uit de game, zoals Radio Los Santos met moderne hiphop, maar ook Radio Mirror Park met indierock en FlyLo FM met elektronische muziek. Er zijn meer dan 25 radiostations in het spel te vinden, waar onder andere muziek te horen is van Modjo (Lady), Rihanna (Only Girl) en Corona (The Rhythm of the Night). We zijn benieuwd welke nummers we allemaal voorbij horen komen als we straks met Jason en Lucia rondrijden.