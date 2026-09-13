Blizzard Entertainment heeft tijdens de openingsceremonie van BlizzCon 2026 World of Warcraft : Forever onthuld, de langverwachte "Classic+"-ervaring waar spelers al jaren om vragen. De aankondiging vormde het slotstuk van de ceremonie in het Anaheim Convention Center, nadat er wekenlang geruchten over het project circuleerden. Het spel wordt ontwikkeld door hetzelfde team dat verantwoordelijk is voor WoW: Classic, en verschijnt als MMORPG exclusief voor pc en Mac.

Terug naar 2004, maar dan met nieuwe content

World of Warcraft: Forever speelt zich af tijdens het eerste jaar van het originele World of Warcraft uit 2004, maar in tegenstelling tot World of Warcraft Classic is het niet de bedoeling om simpelweg de oude ervaring te herhalen. Warcraft-directeur Holly Longdale legt uit dat de wereld van het spel zelf een hoofdrol moet spelen, en dat het bij Forever draait om de reis en niet om de bestemming. Spelers zijn geen reeds legendarische held, maar een beginnende avonturier in een wereld waar echt gevaar schuilt, zelfs in een groep wolven of een duel buiten Southshore. Het spel bevriest het levelmaximum op 60, maar Blizzard belooft dat de wereld binnen die grens jarenlang kan blijven groeien met nieuwe content via frequente grote updates na de release.

De serverstructuur van World of Warcraft wordt hiervoor opgesplitst in drie afzonderlijke era's: Worldsoul voor de huidige retailversie, Classic voor de vanilla-ervaring, en Forever als nieuwe tak die vanilla WoW voorziet van doorlopende uitbreidingen.

Nieuwe zones, aangepaste gebieden en duizend nieuwe quests

Bij lancering introduceert World of Warcraft: Forever nieuwe zones, waaronder het weelderige Riverlands en Mount Hyjal, dat nog altijd de littekens draagt van de recente strijd tegen Archimonde. Daarnaast worden nieuwe gebieden toegevoegd binnen bestaande zones, en komt er een nieuw slagveld op de Darkspear Islands.

Qua contentomvang belooft Blizzard meer dan duizend nieuwe quests, verspreid over heel Azeroth. Daar bovenop komen negen nieuwe dungeons en twee nieuwe max-level raids voor de nieuwe endgame. Vernieuwde talenttrees laten spelers de sterktes en vaardigheden van hun personage verder aanscherpen, en tijdens het levelen wachten volledig nieuwe gear en items op wie de zwaarste bosses weet te verslaan.

Skyborne: High Elf's als nieuw ras

Een van de opvallendste toevoegingen is de Skyborne, een nieuw speelbaar ras van elfen. Volgens Blizzard gaat het om High Elf-ballingen die gedwongen op de vlucht sloegen uit hun oude koninkrijk, en zij kunnen zich vrij aansluiten bij zowel de Horde als de Alliance. Blizzard voegt daarnaast nieuwe ras-klasse-combinaties toe die in de originele vanilla-ervaring niet bestonden, waaronder Forsaken Paladins en Dwarf Shamans.

Verder krijgen spelers een nieuw account-breed beloningssysteem genaamd het Legacy System, dat voortgang beloont over al je personages heen in plaats van per personage afzonderlijk. Een nieuwe social feature, Campfire, moet het bovendien makkelijker maken om onderweg nieuwe vrienden te maken. Een SD/HD-schakelaar laat spelers wisselen tussen klassieke en moderne graphics, en de onderliggende engine krijgt nieuwe belichting en global illumination, volumetrische mist en god rays, water dat realistisch stroomt en het licht vangt, en terrein dat echte schaduwen werpt wanneer de zon over Blackrock Mountain trekt.

De eerste uitbreiding voor World of Warcraft: Forever heeft al een naam: World of Warcraft: Lands of Conflict. Blizzard heeft geen vast releaseschema voor toekomstige uitbreidingen en patches bekendgemaakt, maar benadrukt dat er de komende jaren doorlopend nieuwe content zal verschijnen.

Beta, pre-purchase en releasedatum

World of Warcraft: Forever verschijnt wereldwijd op 4 november 2026 om 15.00 uur Pacific-tijd (dat zal hier 00.00 uur zijn op 5 november). Toegang is inbegrepen bij een bestaand World of Warcraft-abonnement of Game Time; een aparte aankoop is dus niet nodig om te spelen. Wie eerder wil beginnen, kan kiezen voor optionele upgrade-edities via de Battle.net Shop , waaronder de Skyborne Edition en de Warcraft Forever Collection.

De beta van World of Warcraft: Forever start op 17 september 2026 en loopt tot en met 21 oktober. Toegang tot de beta is inbegrepen bij de Skyborne Edition en de Warcraft Forever Collection. Spelers die een upgrade-editie aanschaffen, krijgen bovendien tussen 27 oktober en 3 november de mogelijkheid om via Early Name Reservation alvast tot drie personages aan te maken en namen te reserveren, op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Met World of Warcraft: Forever zet Blizzard een grote stap om de sociale, ontdekkingsgerichte sfeer van de vroege WoW-jaren te combineren met structurele, doorlopende ondersteuning, iets waar de community al sinds de introductie van Classic om heeft gevraagd.