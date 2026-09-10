Er komen voldoende leuke games uit op de Nintendo Switch 2, maar er zijn nog weinig echte killergames die iedereen massaal een Switch 2 laat kopen. Die komen er misschien wel aan. Sowieso lijkt het erop dat de gameconsole, die verscheen in 2025, volwassen begint te worden. In de nieuwe Nintendo Direct werden verschillende wat volwassener games aangekondigd voor het apparaat. We noemen er een paar.

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered

De game waarmee de Opening Night van Gamescom spetterend eindigde komt ook naar Nintendo Switch 2. The Witcher 3: Wild Hunt wordt flink onder handen genomen in een remaster en zal op de Switch 2 ook nog gebruikmaken van mogelijkheden die je op andere consoles niet hebt, terwijl je je met Geralt door de monsterwereld baant. Je kunt bijvoorbeeld witcher signs maken door met je joycons te bewegen. De game komt uit op 29 september 2026 en hij is inclusief de expansies Hearts of Stone en Blood and Wine. En, nog een grote plus: als je The Witcher 3 had op Nintendo Switch dan is de Remastered-versie helemaal gratis op Switch 2.

Farcry 3 en Farcry 3: Blood Dragon

Meer serieuze games voor Switch 2, want Farcry 3 komt ook. De franchise is lang weggeweest van Nintendo-consoles, maar nu is hij terug. Je stapt weer op een tropisch eiland waar je moet zien te overleven van.. vooral de mensen. Zeker Vaas en zijn piraten zullen het je moeilijk maken maar je hebt veel vrijheid om te kiezen hoe je het aanpakt. Farcry 3 verschijnt samen met Farcry 3: Blood Dragon in het voorjaar van 2027 op Nintendo Switch 2.

Resident Evil 2, 3 en 4

Liever iets meer griezelen, dan komt er ook een wat engere game naar Switch 2. Sterker nog, meerdere engere games, in de vorm van: Resident Evil 2, 3 en 4. Ze verschijnen op 16 oktober alledrie digitaal op de Switch 2, met in januari 2027 ook fysieke edities. Het is zowel beschikbaar als één verzameling van de drie als losse games. We missen nog wel Resident Evil 1 op de Switch, maar hopelijk komt die dan met 5 en 6, zodat we alles van Resi op de Switch 2 kunnen spelen.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds verschijnt op 4 december 2026, en de uitbreiding verschijnt ook. De basisgame laat je weer de velden in trekken om met de meest groteske monsters te vechten. In onze review schreven we dat we er positief overweldigd door waren.

Metroid: Ravenous

Metroid krijgt ook een nieuwe titel op Switch 2, namelijk Metroid Ravenous die op 28 januari 2027 verschijnt. Het is een volledig nieuwe 2D-variant van Metroid en Samus heeft hierin een nieuwe vechtstijl geleerd in de vorm van Kirby-achtig absorberen.

Verder werden Persona 6 en Persona 4 Rival uit de doeken gedaan en kwam er nog een Final Fantasy VII Revelation-trailer voorbij tijdens Nintendo Direct gisteren. Plus: Kingdom Come: Deliverance 2 komt naar Switch 2 voor wie graag de ridder uithangt. Er zijn dus heel veel voorbeelden van volwassenere games die naar Switch 2 komen.

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