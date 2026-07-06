Nintendo gaat stoppen met het verkopen van de Nintendo Switch. In Europa legt het de verkopen per volgend jaar stil en daarnaast komt het met een vernieuwing voor de Switch 2. Dat is niet zomaar: de EU komt binnenkort met nieuwe regels waardoor batterijen in gadgets eenvoudig vervangbaar moeten zijn.

Switch gaat uit de verkoop

Nintendo maakt daarom een nieuwe versie van de Switch 2 die een vervangbare batterij heeft. Het betekent echter voor Europeanen wel dat de normale Switch gaat verdwijnen. Nintendo gaat daar geen variant van maken met een vervangbare batterij en haalt hem daarom uit de handel.

Nintendo schrijft: “Vanaf medio februari 2027, bijna tien jaar na de lancering van de Nintendo Switch in maart 2017, zal Nintendo niet langer hardware uit de Nintendo Switch-familie — specifiek de Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite en Nintendo Switch – OLED-model — aan winkeliers verkopen. De verkoop van Nintendo Switch-hardware via de Nintendo Store stopt eveneens medio februari 2027.”

Het is dus niet zo dat je niet meer kunt gamen op een Switch of dat er iets softwarematigs stopt: je kunt nog steeds gewoon op je Nintendo Switch blijven spelen. Alleen worden er dus geen nieuwe exemplaren meer verkocht vanaf volgend jaar, waardoor je dan naar een Switch 2 zal moeten overstappen als je een nieuwe console wil kopen. Of naar Marktplaats of andere tweedehands opties moet kijken voor de Switch.

Switch 2 met vervangbare batterij

De Switch 2 wordt dus iets aangepast, maar Nintendo zegt wel dat het maar bij één ding blijft. De functionaliteit en de hardware- en softwareopties van de Switch 2 blijven hetzelfde, het is puur alleen de batterij die veranderd. Deze Switch 2 met vervangbare batterij verschijnt naar verwachting in de herfst. Er komen dan ook nieuwe controllers uit, want die krijgen ook allemaal vervangbare batterijen. Nintendo waarschuwt wel dat het mogelijk niet allemaal overal tegelijk verschijnt. Ook is het afwachten of Nintendo 10 jaar later ook met het verkopen van de Switch in andere werelddelen kiest, maar vooralsnog lijkt het dus heel Europa-gericht door de nieuwe regelgeving die hier binnenkort ingaat.

De komende tijd zullen er waarschijnlijk meer gadgets volgen die dit soort vervangbare batterijen krijgen in onze regio, want dat is nu eenmaal de afspraak. Ook de accu’s van smartphones, tablets en in-ear-oortjes moeten voor de eindgebruiker makkelijk te verwijderen en te vervangen zijn. Er is echter een loophole: als het apparaat een IP67-classificatie heeft of hoger dan hoeft het niet. Ook moet de accu dan wel aan een bepaalde kwaliteit voordoen en minstens 80 procent capaciteit over hebben na 1000 laadcycli.