De trend is dat mensen vooral digitale spellen kopen en dat vindt Sony een reden om te stoppen met de fysieke spellen. De discussie over fysieke games laaide vorige week op toen Rockstar besloot om Grand Theft Auto 6 niet op schijf uit te brengen. Het geluid van gamers is, zoals wel vaker, luid: ze willen graag meer koopjes, ze willen hun games tweede hands kunnen verkopen en dat zijn dingen die toch vooral voorkomen bij fysieke games.

Geen fysieke games meer voor PlayStation 5

In een blog schrijft Sony: “Omdat de voorkeuren van consumenten en de bredere entertainmentindustrie blijven verschuiven van fysieke schijven naar digitaal, zal de productie van fysieke gamedisks voor alle nieuwe games die op PlayStation -consoles uitkomen vanaf januari 2028 worden stopgezet.” Het duurt dus nog wel even voordat het echt merkbaar is, maar het is natuurlijk wachten op Xbox om te volgen. Games verdwijnen zo steeds meer uit het winkelbeeld of het worden gamedoosjes met een code erin, maar zeg nou zelf: dat is waarschijnlijk slechts een overgangsfase.

De meeste mensen kopen hun games digitaal . Dat komt immers ook met voordelen, waarvan de meest prominente is dat je games meteen kunt spelen zodra ze uit zijn. Sony zegt dat de verandering geen invloed heeft op games die al zijn uitgebracht, of nog voor januari 2028 zullen worden uitgebracht op diskformaat.

PlayStation Store verdwijnt op PS3 en PS Vita

Daarnaast deed Sony meer aankondigingen vandaag. Zo geeft het aan dat het in juli 2027 met de PlayStation Store stopt op PlayStation 3 en PS Vita. De PlayStation 3 is inmiddels alweer twee consoles geleden en kwam uit in 2007 en de PS Vita verscheen alweer in 2012 Het is dus wel eens tijd om ermee te stoppen. Sony geeft als reden dat het de digitale winkel regelmatig van een update moet voorzien om aan betaalstandaarden van nu te voldoen en dat kan nu niet meer op het juiste niveau worden ondersteund. Het heeft wel grote gevolgen: je kunt geen nieuwe spellen, downloadbare content of andere extra’s meer kopen via de Store. Je kunt de content na juli 2027 nog downloaden, maar voor hoe lang Sony dat blijft ondersteunen is afwachten.

Het is wel opvallend dat het juist met dit nieuws komt over zijn digitale winkel sluiten terwijl het tegelijkertijd dus alleen nog maar digitaal gaat op de PlayStation 5. Plus: het heeft ook net meer dan 500 digitaal aangeschafte films verwijderd uit de winkel. Dat niet alleen, ook mensen die die digitale films hadden gekocht zijn ze kwijt: en hun geld ook.

Het rommelt dus volop als het gaat om digitale aankopen en dat is mede waarom veel gamers zich toch zorgen beginnen te maken nu de fysieke schijfjes verdwijnen.