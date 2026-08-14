Battlefield 6 krijgt er binnenkort een nieuwe collabo bij: EA werkt samen met de film Top Gun om de vliegactie uit de films naar de game te brengen. Vanaf 18 augustus kun je in seizoen 4 van het spel gratis dogfights doen.
Samen met je wingman bestuur je de nieuwe F/A-81F Super Spectre en F-74A Seacat-gevechtsvliegtuigen in de modus Gauntlet: Fighter Sweep. Met Carrier Strike kun je zowel op land, in de zee als in de lucht vechten en op het bekende Wake Island vecht je verder op het strand. Tsuru Ree wordt uitgebreid met bestuurbare vliegdekschepen en daardoor kun je Carrier Strike op de grootste Battlefield
-map tot nu tot spelen.