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streamingtwitch

Twitch-gebruiker? Je wil deze functie graag inschakelen

Gaming13 aug , 15:14doorLaura Jenny
Twitch-gebruikers die niet willen dat Amazon hun content gebruikt om zijn AI-modellen te trainen, kunnen dat nu regelen. Amazon zegt dat het mensen op Twitch toestaat om zich uit te schrijven, al zal het dus wel standaard aanzetten dat je data wordt gebruikt om 'de grote machine' van Amazon te trainen.

Jouw data, Amazons AI

Amazon wil opengenomen clips, afbeeldingen en andere content van mensen hun kanaal gebruiken om AI te trainen. Twitch is sinds 2014 in handen van Amazon (nadat het er 1 miljard dollar voor betaalde). Nu wil het retailplatform graag concurreren met Meta en Google op het gebied van kunstmatige intelligentie. Maar, zoals overal in de wereld van AI een probleem is: waar gaat het op getraind worden? Er is data nodig en die komt dan gedeeltelijk van Twitch-gebruikers.
Er mag dus echt wel worden uitgeschreven, maar het staat niet standaard uit. En daar is Twitch eerlijk over: "Niemand zou het anders inschakelen, dat is het eerlijke antwoord." Daar heeft het een punt, maar daarom maken wij dus dit artikel: om je erop te wijzen dat je het waarschijnlijk wel uit wil zetten.

Amazon traint al

Het enige vreemde aan de zaak is dat het onduidelijk is wanneer Amazon de data precies begon te verzamelen. Erg lastig, want als je nu pas kunt uitschakelen dat je content niet mag worden gebruikt, dan is het de vraag hoeveel zin dat nog heeft: er zit dan waarschijnlijk al veel van je content in die AI-training. Twitch geeft ook aan niet te weten wat Amazon precies heeft gedaan.

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