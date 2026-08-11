Het is afwachten tot we eindelijk met Wolverine aan de slag kunnen. De game verschijnt op 15 september en dat betekent dat we minder dan een maand verwijderd zijn van deze vrij intense actiegame. Het belooft een heleboel bloedvergieten, vette hack and slash-gameplay en natuurlijk een verhaal met een van Marvel 's meest herkenbare helden.

Limited Edition Marvel's Wolverine

Hij moet wel maar net in je interieur passen, maar een beetje fan past zijn interieur daar natuurlijk op aan: de kanariegele PlayStation 5 is in ieder geval een eyecatcher. De game zelf belooft hoge ogen te gaan gooien, al is het nog even afwachten hoe diepgaand de vertelling in het spel is. Het is in ieder geval ontwikkeld door Insomniac, dat we kennen van Spider-Man , dat een gigantische hit was op de PlayStation 4 en 5.

En nog een trailertje van de game zelf. Hij is drie weken oud, maar kijkt alsnog heerlijk weg: