Hij heeft een groen hoofd, een grote puntige neus en rood haar, maar de acteur die hem speelt niet. Ganondorf uit The Legend of Zelda heeft zijn acteur gevonden in Uli Latukefu. Latukefu is bekend van Young Rock, waarin hij Dwayne Johnson speelde. Nu gaat hij voor een andere potige kerel, namelijk de schurk uit Zelda.

The Legend of Zelda

De game-verfilming van Nintendo ’s Zelda -reeks had natuurlijk zijn Zelda en Link al gevonden in Bo Bragason en Benjamin Evan Ainsworth, maar het was tot nu toe nog onbekend wie de grote schurk van het stuk zou spelen, Ganondorf. Nu weten we dat de Australier Uli Latukefu dat doet. Hij is een grote man die zeker het uiterlijk mee heeft om Ganondorf te spelen.

De acteur is 42 jaar en speelde eerder in Alien: Covenant, Countdown en MaXXXine. Het is nog wel een gerucht: dit nieuws komt niet van Nintendo zelf. Wel verschijnt de film volgend jaar al, op 7 mei 2027, dus het zou niet heel vreemd zijn om nu bekend te maken wie de bad guy zal vertolken. De regisseur is in ieder geval Wes Ball, die met Maze Runner en Kingdom of the Planet of the Apes al veel ervaring heeft met films waarin de natuur een grote rol speelt.

Ganondorf en Impa

Dat zal in Legend of Zelda immers weinig anders zijn: Link doorkruist in alle games de natuur om vervolgens van de ene naar de volgende dungeon te gaan. We weten overigens nog weinig over het plot, behalve dat Link en Zelda samen het magische koninkrijk Hyrule moeten redden van Ganondorf die de Triforce wil gebruiken om de wereld naar zijn hand te zetten. Ganondorf is een soort duivelskoning die voor macht staat.

Er gaat overigens ook een gerucht over wie Impa speelt, want Dichen Lachman is op de set gespot. Zij is onder andere bekend van Severence en komt ook uit Australië. Impa is de mentor en beschermer van Zelda en ze maakt deel uit van de mystieke Sheikah-stam die al vele jaren voor de koningsfamilie in Hyrule zorgt.

Het meest bijzndere is echter dat Sam Neil nu de film te zien zal zijn: de Jurassic Park-acteur is recent overleden. Het is dan ook zijn laatste keer op het witte doek. Wie hij speelt is onbekend.