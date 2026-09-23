De herfst is begonnen en dat betekent dat we weer iets meer achter de televisie kruipen. Je kunt natuurlijk nieuwe series kijken, zoals het heerlijke nieuwe Monster over Lizzy Borden, maar misschien wil je graag een serie kijken die al een begin en een eind heeft. Daar zijn namelijk heel veel goede kandidaten voor. We noemen er maar liefst 10, die we zelf ook allemaal hebben gezien.

1. Breaking Bad

Het telt 5 seizoenen en 62 afleveringen, maar het voelt alsof het meer is. Breaking Bad is af en toe enorm intens en draait om een leraar die, wanneer hij de diagnose kanker krijgt, besluit om geld te verdienen met drugs. Hiermee groeit hij uiteindelijk echter uit tot een ultieme drugsbaron, die soms zijn doel toch een klein beetje voorbij schiet. En die ontwikkeling van zijn karakter is werkelijk fenomenaal neergezet. Met geweldige rollen van Bryan Cranston en Aaron Paul, en een gezonde dosis zwarte humor.

Te zien op streamingdienst Netflix.

2. The Sopranos

Dit televisie-icoon van HBO heeft 86 afleveringen en bestaat uit 6 seizoenen. Het draait allemaal om een maffiabaas die in therapie gaat. Dat klinkt op zich al bijzonder, maar de sfeer in deze serie is ook iets dat we nooit meer in een andere serie hebben gevoeld. James Gandolfini zet een geweldige Tony Soprano neer omdat hij zowel extreem dreigend kan overkomen, als poeslief. Heel scherme humor, al moet je wel tegen de droomsequenties en soms de traagheid kunnen.

Te zien op streamingdienst HBO Max.

3. Peaky Blinders

Ook een goede serie: Peaky Blinders. Het zijn maar 36 afleveringen, maar wel 6 seizoenen waarin Tommy Shelby met zijn familie en zijn bende Birmingham in zijn greep houdt. Gewelddadige ruzies volgen elkaar in een rap tempo op en dat er ook nog veel gegokt, gedronken en geflirt wordt, dat maakt het een heerlijke mengelmoes van ellende. Met een geweldige Cillian Murphy, maar ook een heel fijne Helen McCrory en Sophie Rundle. Wij houden er vooral van om de accenten en de geweldige art direction.

Te zien op streamingdienst Netflix.

4. Homeland

Wie echt een bloedserieuze serie wil kijken moet Homeland zien. In 8 seizoenen (96 afleveringen) volgen we Carrie Mathison, een bipolaire CIA-medewerker die te maken krijgt met een man die acht jaar gevangen is gehouden Al-Qaida en waarvan het maar de vraag is of hij is ingelijfd door de organisatie of niet. Vergis je echter niet, hier gaat het niet al die 8 seizoenen lang over. De cast wisselt wel eens maar één factor is altijd aanwezig, namelijk de geweldige Claire Danes als een hypnotiserende Claire Danes. Je kunt de serie het beste omschrijven als een psychologische thriller meets spionageverhaal.

Te zien op streamingdiensten Disney+ en Netflix.

5. Supernatural

Wil je echt voor een superbingesessie gaan, dan is Supernatural waarschijnlijk het beste om te kijken. Het betaat uit maar liefst 15 seizoenen en 327 afleveringen die draaien om twee jongens die antwoorden willen op de dood van hun moeder en verdwijning van hun vader. Ondertussen jagen ze op geesten, demonen en vampiers. Het is een heel gekke serie af en toe, maar het is mooi om de broers te zien. Het is ook leuk dat er veel meta-afleveringen zijn, zoals je wellicht kent van Buffy The Vampire Slayer. Wel jammer: deze serie wordt elk seizoen een klein tikkeltje slechter. Gelukkig begint het ijzersterk.

Te zien op streamingdienst HBO Max en Prime Video.

6. Suits

9 seizoenen met 134 afleveringen schoon aan de haak. Suits draait om een jongen die geen rechtenstudie heeft, maar wel bij een topadvocaat aan de slag gaat in New York. Het is natuurlijk een enorm sexy wereldje waarin geld vaak de grootste drijfveer is: al kan seks er ook wat van. Het blijft echter altijd stijlvol en vooral de dialogen zijn vermakelijk: je voelt je bijna deel van deze groep raadsmannen.

Te zien op streamingdienst Netflix.

7. The Office

Er zijn zoveel memes van deze serie, zoveel herkenbare momenten, zoveel plaatsvervangende schaamte: de Amerikaanse versie van The Office is 201 afleveringen en bestaat uit 9 seizoenen. Deze mockumentary is geweldig en elk personage is op zijn eigen manier geweldig. Van Steve Carell natuurlijk als Michael Scott, tot John en Pam, tot Kelly, Ryan, Andy: geweldig. Er zit veel warmte in, en natuurlijk extreem veel humor.

Te zien op streamingdiensten Netflix en SkyShowtime.

8. Modern Family

Er zijn de afgelopen jaren niet extreem veel iconische series verschenen in de comedyhoek, maar we denken dat dat misschien wel een beetje komt door deze serie. Modern Family is zo goed geschreven, heeft zo'n geweldige cast en er zit zoveel liefde in: hier kun e moeilijk tegenop boksen: 250 afleveringen lang, 11 seizoenen, kun je genieten van een van de meest dysfunctonele families van Los Angeles. Met rollen van Sofia Vergara, Ed O'Neill en Julie Bowen.

Te zien op streamingdienst Disney+.

9. Boardwalk Empire

Deze serie wordt vaak vergeten en dat is wat ons betreft volledig onterecht. Het is spannend, je weet nooit wat er gaat gebeuren en naakt en geweldig wordt zeker niet geschuwd. Het draait wederom om maffiapraktijken, maar dan in Atlantic City. Nucky Thompson is de man om wie het draait, maar gaandeweg is het steeds meer de vraag of hij de touwtjes nog wel echt in handen heeft. De productiewaarde van deze serie is weergaloos, en de roaring twenties van zo 'dichtbij' bekijken is geweldig. En de cast natuurlijk: van Michael Shannon tot Steve Buscemi.

Te zien op streamingdienst HBO Max.

10. Dertigers

Dertigers is inmiddels ook afgelopen en beslaat zeven seizoenen en 168 afleveringen. Het is een dramaserie met veel warmte erin. Wat wel een beetje vreemd is, dat is dat de cast na een x aantal seizoenen volledig wordt vervangen, maar het is het waard: het is gewoon een heel erg sterke serie met veel alledaagse herkenbaarheid.

Te zien op streamingdienst NPO Start.