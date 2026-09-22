Quentin Tarantino heeft altijd gezegd dat hij 10 films regisseert en that's it, maar nu hij daar bijna aan is, twijfelt hij soms wel project hij wel of niet doet. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth heeft wel alles met Tarantino te maken, maar is niet per se een Tarantino-film. Zo zit dat, en zo ziet de trailer eruit.

The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth

Quentin Tarantino heeft jaren geleden Once Upon A Time in Hollywood gemaakt, wat zich afspeelde in de jaren '70. Hierin zat een man, Cliff Booth (gespeeld door Brad Pitt), en in de nieuwe film The Further Mis-Adventures Of Cliff Booth zien we hoe het de stuntman verder is vergaan. Interessant, want hij is een fascinerend personage. Pitt won er zelfs een Oscar voor. Maar ook interessant, want Quentin Tarantino schreef wel het script van deze prent.

Niet dat de regisseur zomaar iemand is, want dat is David Fincher, bekend van Se7en en Fight Club. Deze film over Cliff speelt zich acht jaar af nadat we hem voor het laatst zagen en DiCaprio's personage is op dat moment te dik geworden waardoor Booth zijn stuntman niet meer kan zijn. Cliff lijkt barman te zijn geworden, maar werkt ook in de bioscoop. Zijn leven is helemaal anders dus.

De omschrijving van de prent is: "[Cliff is] nieuwsgierig wanneer hij een telefoontje krijgt van talentenagent Karen Crosby (Elizabeth Debicki), namens haar cliënt, tv-megaster Charlie Peters (Scott Caan) — een man die erom bekendstaat zijn eigen stunts te doen. Hij raakt nog meer geamuseerd en geïntrigeerd wanneer hij andere figuren uit Charlie’s wereld ontmoet: van diens alwetende echtgenote Toni (Carla Gugino) tot voormalig Americanfootballkampioen en kersvers filmster Roderick "Hot Rod" Harrison (Yahya Abdul-Mateen II). Dan zijn er nog de gebroeders Verdusco (Matt Groove en JB Tadena), mysterieuze gangsters die overal in de stad chaos veroorzaken. Wat ooit een sprookje leek, is nu een misdaadverhaal — een cocktail van geweld, ambitie en verlangen die zich alleen in LA kan afspelen.”