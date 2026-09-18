LEGO World komt in oktober voor de 23ste keer naar de Jaarbeurs in Utrecht. Het grootste LEGO-evenement ter wereld is te bezoeken van donderdag 15 tot en met woensdag 21 oktober en pakt dit jaar groots uit met een reeks gloednieuwe activiteiten, bezienswaardigheden en belevenissen. Kaarten zijn verkrijgbaar via Ticketmaster voor 28,50 euro, toegang is gratis voor kinderen tot en met 2 jaar.

LEGO World is in de afgelopen 23 edities uitgegroeid tot het grootste LEGO-evenement ter wereld. Bezoekers trekken ieder jaar naar de Jaarbeurs in Utrecht, die een week lang verandert in een LEGO-wereld van 36.000 vierkante meter, verdeeld over vijf hallen met 35 thematische gebieden.

Jong en oud kijken hun ogen uit bij reusachtige bouwwerken en zeldzame sets, maar kunnen ook zelf bouwen met LEGO-stenen in de vele speelzones op het terrein.

Levensgrote Koenigsegg van 300.000 stenen

Een van de opvallendste nieuwe attracties is de levensgrote LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear Megacar. Om de lancering van de LEGO Technic-set te vieren, werd de auto op ware grootte nagebouwd. Het resultaat is een racewagen gemaakt uit ruim 300.000 LEGO-stenen die in het echt een maximumsnelheid van 111 km/h behaalt. Het is de eerste keer dat dit racemonster in Nederland te bewonderen is.

Grootste LEGO Botanicals tulpenveld ter wereld

Voor wie in oktober alvast heimwee heeft naar de lente, is er dit jaar het grootste LEGO Botanicals tulpenveld ter wereld. De bloemenweide beslaat een oppervlakte van 35 vierkante meter en is voorzien van oer-Hollandse huisjes, wat het geheel tot een geliefde fotolocatie maakt. Bezoekers kunnen bovendien hun eigen LEGO Botanicals bloem bouwen in de Bloom Bar.

Samenwerking met de KNVB

LEGO en de KNVB bundelden dit jaar hun krachten om kinderen te stimuleren meer te bewegen en te spelen. Ook tijdens LEGO World 2026 draait die samenwerking op volle toeren. Bezoekers kunnen hun eigen Oranje fanwalk beleven met de wereldberoemde Oranje fanbus, die speciaal voor het evenement van Amerika naar Utrecht is gereden. Daarnaast is er een foto mogelijk met de levensgrote LEGO-voetbal, kunnen bezoekers hun voetbalskills tonen in de pannakooi en samen brullen met de LEGO Leeuw-mascotte.

Enkele ex-internationals zijn ook van de partij, waaronder Frank en Ronald de Boer, Merel van Dongen en Leonne Stentler. Wanneer welke ex-professional aanwezig is, wordt later bekendgemaakt op de website van LEGO World.

Vijftien jaar LEGO NINJAGO

LEGO NINJAGO viert dit jaar zijn vijftiende verjaardag en nodigt bezoekers uit voor een heus verjaardagsfeestje tijdens LEGO World. Fans kunnen op de foto met ninja's Kay en Lloyd, meebouwen aan de grootste LEGO NINJAGO-mozaïek van Nederland en alle minifiguren uit vijftien jaar NINJAGO bekijken bij de minifiguurmuur.

Mini-concert van Emma Heesters

Op zaterdag 17 oktober geeft zangeres Emma Heesters om 12:00 uur een mini-concert in de LEGO Friends area, waar ze haar bekendste hits zal zingen, waaronder 'Pa Olvidarte' en 'Waar Ga Je Heen'.

Naast deze nieuwe onderdelen keren ook vertrouwde publiekstrekkers terug, zoals de bekende zwembaden met LEGO-stenen en de unieke bouwwerken van LEGO-fans. Bezoekers kunnen zich daarnaast onderdompelen in themagebieden rond onder meer LEGO Formula 1, LEGO | Disney, LEGO ONE PIECE en LEGO Harry Potter. Ook is er een bioscoop met de nieuwste LEGO-films en het Eenhoorn Droomcafé van LEGO Friends.

Prikkelvrije ochtend voor de tweede keer

Voor de tweede keer organiseert LEGO World een prikkelvrije ochtend, na een succesvolle eerste editie vorig jaar. Deze vindt plaats op zaterdag 17 oktober van 07:30 tot 09:45 uur. Tijdens dit tijdslot zijn de lichten gedimd en is er minder geluid, zodat kinderen die gevoelig zijn voor prikkels en drukte LEGO World in alle rust kunnen beleven. Bezoekers die na de prikkelvrije ochtend willen blijven, kunnen dat doen: met een ticket voor de prikkelvrije ochtend hebben zij de hele dag toegang tot het evenement.

Annemarie de Munnik, Marketing Director LEGO Benelux bij de LEGO Groep, vertelt: "Ieder jaar weer is het een groot feest om LEGO World te organiseren. Met unieke bouwwerken, toffe themagebieden en duizenden LEGO stenen om zelf mee te bouwen en je creativiteit de vrije loop te laten, hebben we ook dit jaar alles op alles gezet om een onvergetelijke ervaring neer te zetten. LEGO World is ongetwijfeld het leukste uitje van de herfstvakantie - voor jonge fans, volwassen liefhebbers en mensen die zich in een LEGO wereld willen onderdompelen. Spelen is voor iedereen van belang, vinden we bij de LEGO Groep: het is niet alleen leuk, maar het draagt ook bij aan veerkracht, zelfvertrouwen en ontspanning."