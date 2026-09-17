Gokken is iets wat al sinds mensenheugenis gebeurt. Zo ontdekte men dat men 40.000 jaar voor Christus al gokte met botten van schapen. Het duurde echter nog wel even voordat iemand voor de eerste keer een munt in een gokkast gooide. Het was Charles Fay die in 1899 de eerste gokkast uitvond. Het spel had de naam Liberty Bell, een klassieke gokkast met drie rollen met daarop vijf verschillende symbolen. Dit is hoe de klassieke gokkast getransformeerd is door de jaren heen.

Dit is hoe het allemaal begon in de gokwereld

Van gokken met schapenbotjes ging men niet direct naar de uitvinding van de fruitmachine. Nadat men ontdekte dat men 40.000 jaar voor Christus al een soort gokspel had, was het lange tijd stil; online slots waren nog ver weg. De volgende ontdekking was van een spel met dobbelstenen dat teruggeleid kon worden naar 5000 voor Christus in het huidige Irak.

Vervolgens ontdekte men dat de Romeinen al loterijen speelden en in de 15e eeuw werden de eerste tombolaloterijen georganiseerd. In Nederland werd in 1726 de Staatsloterij opgericht. In de jaren die volgden is vele malen geprobeerd om de Staatsloterij te verbieden. Het eerste casino ter wereld werd opgericht in het Belgische Spa; dat was in 1763.

In casino's werden tot de uitvinding van de gokkast enkel dobbelspellen en kaartspellen gespeeld. Het was in 1891 dat er voor het eerst een machine gebruikt werd om te gokken. Het was een machine van het bedrijf Sittman en Pitt in New York. De machine had 50 speelkaarten op 5 rollen. Door aan de hendel te trekken, kon men pokercombinaties draaien. De machine kon nog geen geld uitkeren; daarvoor moest men naar de uitbaters van het etablissement.

De volgende uitvinding leek al wat meer op de gokkast zoals men die nu kent. Charles August Fey uit de Verenigde Staten bracht een machine uit waar men munten in kon doen. De machine die de 4-11-44 genoemd werd, was een succes. De volgende uitvinding was de Card Bell, die in 1898 uitkwam. Het was de voorganger van Liberty Bell, de gokkast die het voorbeeld werd van alle gokkasten die volgden.

De geschiedenis van de analoge gokkast

De eerste echte gokkast was de Liberty Bell, die in 1899 op de markt kwam. Leuk om te weten is dat de eerste gokkasten niet altijd geld uitkeerden, maar ook kauwgum. De symbolen van kersen en meloen komen uit de tijd van de eerste gokkasten. Het symbool BAR is overigens niet vanwege het feit dat de gokkasten vaak in een bar stonden; het was een eerder logo van Bell-Fruit-kauwgumfabriek.

In 1907 kwam producent Herbert Mills met de gokkast Operator Bell, naar voorbeeld van de gokkast Liberty Bell. Het was een gokkast die al snel overal te vinden was. De eerste gokkasten waren mechanisch. Pas in 1964 kwam er een gedeeltelijk elektrische gokkast met de naam Money Honey. De machine kon tot 500 munten uitkeren.

De eerste videogokkast werd in 1976 uitgebracht door Fortune Coin. Ze gebruikten een aangepaste tv van Sony als het scherm. De gokkast was voor het eerst te zien in een Hilton-hotel in Las Vegas. De progressieve jackpot werd in 1986 geïntroduceerd. Elke keer wanneer een speler de jackpot niet wint, wordt er een percentage aan de jackpot toegevoegd, waardoor die steeds verder oploopt.

In 1996 introduceerde WMS Industries Inc. De gokkast Reel ´em. Deze videogokkast is nieuw, omdat het spel een bonusronde had op een tweede scherm. Het is een functie die naderhand steeds vaker te zien was bij gokkasten en later ook in online gokkasten werd opgenomen.

De evolutie naar de online gokkast

De eerste online casino's werden geïntroduceerd in de jaren 90. In eerste instantie waren mensen een beetje achterdochtig. Ze dachten dat ze online niet dezelfde ervaring zouden beleven als in het fysieke casino. Ondertussen is duidelijk dat gokkasten het ook online goed doen.

Het waren Cryptologic en Microgaming die software ontwikkelden om online gokken mogelijk te maken. De eerste online gokkast was Cash Splash, een spel van Microgaming. Sindsdien zijn er tal van studio's die online gokkasten uitbrengen. Bekende namen zijn onder andere Betsoft, Pragmatic Play, NetEnt en Evolution. Zij kwamen met verschillende soorten gokkasten, waaronder de klassieke fruitmachine, maar ook thematische gokkasten en slots met een progressieve jackpot.

De volgende stap in de online gokwereld was het uitbrengen van gokkasten die ook beschikbaar waren voor mobiele apparaten. Het eerste spel was Pub Fruity, dat in 2005 werd uitgebracht. Het spel werd ontwikkeld op basis van Java . De eerste online gokkasten van dit soort hadden echter niet de optie om geld uit te laten betalen.

Na het eerste mobiele spel volgden de ontwikkelingen in digitale gokkasten elkaar snel op, waaronder spellen die gebruikmaken van Meta . Spellen kregen steeds meer opties, waaronder specifieke uitdagingen en bepaalde beloningen. Zo kwam Red Tiger met een dagelijkse jackpot die via verschillende gokkasten was te winnen. Ook Pragmatic Play kwam met een unieke optie over meerdere spellen. Met daily drops kunnen spelers dagelijks prijzen winnen door het spelen van Pragmatic Play gokkasten.

Megaways

In 2016 kwam Big Time Gaming met Megaways. Het is een spelvorm die afwijkt van de standaardmanier, waarbij er een vast aantal rollen en winlijnen is. Megaways bieden tot 117.649 winnende combinaties. Het Megaways-concept wordt niet alleen op spellen van Big Time Gaming, maar ook van andere ontwikkelaars. Het concept is onder andere te vinden in het spel Extra Chilli Megaways, The Dog House Megaways Bonanza Megaways en Gonzo's Quest Megaways.

De toekomst van online gokkasten