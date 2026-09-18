Het vierde seizoen van de populaire anthologiereeks Monster van Ryan Murphy en Ian Brennan is vanaf nu te zien op Netflix . Monster: The Lizzie Borden Story vertelt het verhaal van Lizzie Borden, de beruchte vrouw uit Massachusetts die in 1892 werd beschuldigd van de bijlmoord op haar ouders. De zaak inspireerde generaties lang schoolpleinrijmpjes en spookt tot op de dag van vandaag door de Amerikaanse populaire cultuur.

Ella Beatty als eerste vrouwelijke Monster

Na een uitgebreide zoektocht viel de keuze van Murphy en Brennan op actrice Ella Beatty om Lizzie tot leven te brengen. Beatty was eerder te zien in Murphy's Feud: Capote vs. The Swans en speelde ook in Mary Bronstein's voor een Oscar genomineerde Sundance-hit If I Had Legs I'd Kick You.

Over haar rol vertelt Beatty: "Ik kijk er enorm naar uit dat kijkers onze verkenning van het verhaal van Lizzie Borden meemaken, en de vragen die haar leven tot op de dag van vandaag oproept. Het is een droom die uitkomt om de psychologie van dit complexe personage te onderzoeken en een Amerikaanse misdaad te bestuderen die bijna mythische proporties heeft aangenomen. Dit seizoen levert ons de eerste vrouwelijke Monster op en duikt in vrouwelijke woede en onderdrukking, iets wat ik opvallend actueel vond. Ik kan niet wachten om het met de wereld te delen."

Waar gaat het verhaal over

De reeks draait om de onderdrukte dochter van een welgestelde familie in New England en haar opstandige dienstmeisje, die samen vastzitten in een huis dat is gebouwd op vernedering en wreedheid. Om te ontsnappen vluchten de twee vrouwen in een fantasie van seks, macht en wraak.

De gruwelijke, nooit opgeloste moorden die daarop volgen schokken niet alleen de wereld, maar geven ook geboorte aan een icoon die weigert opgesloten te blijven leven en in plaats daarvan haar eigen legende smeedt.

De cast van Monster: The Lizzie Borden Story

Naast Beatty bestaat de cast uit Vicky Krieps, bekend van Phantom Thread en Monster: The Ed Gein Story, als Bridget "Maggie" Sullivan, het inwonende dienstmeisje van de familie Borden. Charlie Hunnam, die eerder te zien was in Monster: The Ed Gein Story en Sons of Anarchy, speelt Andrew Borden, de vader van Lizzie.

Rebecca Hall, bekend van Christine en Passing, vertolkt Abby Borden, Lizzie's stiefmoeder. Verder zijn Billie Lourd als Lizzie's oudere zus Emma, Jessica Barden als actrice en vriendin Nance O'Neil, en Sarah Paulson als Aileen Wuornos te zien.

De eerdere seizoenen van Monster

Het eerste seizoen, Monster: The Jeffrey Dahmer Story , draaide om seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, vertolkt door Evan Peters, en werd een van de best bekeken series ooit op Netflix met meer dan 1 miljard kijkuren in de eerste zestig dagen. Het seizoen staat nog altijd op plek zes in de aller-tijden top 10 van Engelstalige series en ontving in 2024 dertien Emmy-nominaties, waarvan Niecy Nash-Betts er een won voor haar vertolking.

Het tweede seizoen, Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story, vertelde het verhaal van de broers die in 1996 werden veroordeeld voor de moord op hun ouders, gespeeld door Cooper Koch en Nicholas Alexander Chavez. Dat seizoen kreeg elf Emmy-nominaties in 2025.

Het derde seizoen, Monster: The Ed Gein Story , volgde het verhaal van Ed Gein, de "Plainfield Ghoul" wiens levensverhaal onder meer Psycho en The Silence of the Lambs inspireerde. Die reeks haalde wereldwijd 12,2 miljoen views in de eerste drie dagen, stond in elf landen op nummer één en ontving zeven Emmy-nominaties, waaronder voor Hunnam's vertolking en Laurie Metcalf's rol als zijn strenge moeder.

Monster: The Lizzie Borden Story is vanaf nu wereldwijd te streamen op Netflix.