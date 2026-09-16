Het is vrijdagavond, er staat een nieuw seizoen van je favo serie op HBO Max en je zit er helemaal klaar voor. Ware het niet dat je het vorige seizoen met je vriend(in) hebt gekeken, die die vanavond niet thuis of bij jou is. Een duivels dilemma: kijk je het stiekem en zeg je niets, met als gevolg dat je het dus samen waarschijnlijk alsnog gaat kijken? Of wacht je netjes af? De verleiding is groot om alles in één ruk te kijken, maar zo zorg je dat de vrede bewaard blijft.

Streaming-vreemdgaan

Sommige mensen noemen het ‘vreemdgaan’ als hun partner een serie alleen verder kijkt. Alsof ze een romantische date hebben met Netflix, waarbij de Rode N de minnares is. In het Engels wordt het streaming infidelity genoemd. Hoe navigeer je door dit soort situaties zonder je relatie te verwoesten? En vooral: zonder dat je partner straks per ongeluk spoilers te horen krijgt, omdat je je mond voorbij praat?

Er zijn kleine en grote versies van dit streaming-overspel: je hebt partners die echt zonder hun lief meerdere afleveringen kijken, maar er zijn ook koppels waarbij er wordt verwacht dat er op pauze wordt gedrukt als de ander even vijf minuten naar de wc gaat. En ja dat is anders dan de passief-agressieve pauze wanneer iemand te veel op zijn of haar smartphone kijkt. Je ziet het: samen naar een streamingdienst kijken is een mijnenveld. Er zijn veel situaties om over na te denken:

Je partner gaat naar het toilet: zet je hem dan op pauze?

Je partner zit veel op zijn telefoon of moet even iets voor werk doen: zet je hem dan op pauze?

Je partner wordt gebeld: zet je hem dan op pauze?

Je partner schenkt drinken in of kookt wat om te eten: zet je hem dan op pauze?

Je partner valt in slaap: maak je hem of haar wakker, en zet je voor zolang er wordt geslapen in ieder geval de serie op pauze?

Communicatie, dat blijft een ding

Het is een flauw antwoord, maar net als met heel veel dingen in een relatie, valt of staat het met communicatie. Wees duidelijk naar elkaar wat je verwacht als het om het kijken van de serie gaat. Soms spreken mensen af om allebei op eigen houtje één aflevering te kijken, om vervolgens samen weer verder te kijken. Vaak is de ongeschreven regel wel ‘samen beginnen = samen eindigen’, maar je kunt dit soort dingen maar beter bespreken. En kun je het niet laten om te kijken, pas dan heel goed op: zelfs als je een gastprofiel gebruikt kunnen suggesties door het algoritme worden aangepast. Ook is het om die reden gevaarlijk om afleveringen als ‘ongezien’ te markeren.

Wil je een serie verder kijken, maar zie je je partner voorlopig niet, dan zou je ook kunnen afspreken om bijvoorbeeld samen op afstand te kijken. Zeker bij series waarover veel gesproken wordt op social media, bijvoorbeeld omdat er veel twists inzitten, zou het anders zonde zijn als je al spoilers krijgt. Zeg dat ook gewoon eerlijk tegen je partner, zodat duidelijk is dat je niet per se wil ‘streamingvreemdgaan’ maar dat je simpelweg echt geen spoilers wil krijgen en dat nu eenmaal risicovol is op social media.

Niet iedereen is overigens even strikt als het gaat om samen series en films kijken, maar het kan voor teleurstelling zorgen als de ander al verder heeft gekeken. Het is nu eenmaal net iets minder leuk om iets te kijken met iemand die het al gezien heeft. Vaak vinden mensen het toch moeilijk om dan hun mond te houden en dat maakt de kijkervaring er niet beter op. Even afspreken wat je doet dus: niet iedereen vindt het erg om dan maar af en toe een aflevering los van elkaar te kijken, als je het maar gewoon zegt.