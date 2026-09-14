Iedereen denkt dat Nene Royal AI is: maar ze is angstaanjagend echt. Je verwacht het niet van een Thaise schone, maar van de nachtmarkt van Phuket heeft deze dame het met snoeiharde rockklassiekers geschopt naar de finale van de grootste talentenjacht ter wereld. Onverwacht, maar wij snappen wel waarom.

Wie is Nene Royal?

Ze heet eigenlijk Rattikarn Amloy en ze is maar 16 jaar oud: duidelijk iemand met een oudere ziel. Praew, zoals ze ook wel wordt genoemd, deed voor het 21ste seizoen van America’s Got Talent en die auditie ging al meteen viral.



Wel wordt ze waarschijnlijk geimiteerd met AI. Of dat is door fans die simpelweg meer van haar willen horen of een slimmerik is die een slaatje wil slaan uit haar succes zullen we nooit weten, maar “Nene Royal Mixing” duikt op op internet, met in september ineens meerdere onafhankelijk uitgebrachte nummers. De credits zijn enorm generiek, met “Royal Mixing” als componist, producer, enzovoort.

Ondertussen gaat haar bekendheid en muziek de wereld over. Ze doet ons denken aan Susan Boyle en Paul Potts: ook onverwachte ultrasuccessen. Got Talent doet wat dat betreft precies wat de naam belooft. Het is alleen ergens jammer dat AI er dan een smetje op legt: als je heel getalenteerd bent, dan word je tegenwoordig al snel weggezet als kunstmatige intelligentie. Zombie, Black Hole Sun: Nene Royal draait er niet alleen haar hand niet voor om om ze te zingen en zichzelf te begeleiden op de gitaar . Ze maakt er helemaal haar eigen ding van. Haar timing is perfect en dan komt er ook nog een bijna filmische performance bij. Het is zo goed dat er wordt gedacht dat het synthetisch is: AI dus.

Got Talent-sensatie

Eerder vroegen we ons af of AI wel menselijk genoeg kon worden. Nu is het de vraag of mensen geen AI zijn… Nene Royal mag dan nieuw aanvoelen, deze jongedame speelt waarschijnlijk al sinds ze 6 jaar oud is de sterren van de hemel in haar geboorteplaats. En dat is toch het allerbeste bewijs dat ze geen AI is. Ze is misschien wel de beste ontdekking in Got Talent ooit.

In een interview met South China Morning Post vertelt Nene ze overigens dat ze niet 6, maar 7 jaar oud was toen ze begon met muziek. En dat was toeval: ze wilde eigenlijk bij de computerclub, maar die zat vol. Toen ging ze maar bij de muziekles. Niet dat ze haar talent vooral aan die les te danken heeft: ze bestudeerde jarenlang artiesten op YouTube, terwijl ze dus ook haar eigen stijl ontwikkelde. Een stijl die goed bevalt: ze heeft miljoenen volgers en terwijl ze viral blijft gaan, zal dat alleen maar toenemen.

Zeker als ze de finale van Got Talent wint, die in het weekend van 22 september plaatsvindt. Ze schijnt nu nog even naar huis te zijn om daar voor mensen te spelen, precies zoals ze begon, dus haar miljoenen nieuwe fans zullen even moeten wachten tot ze haar weer op dat toneel zien waar Mel B haar de gouden buzzer gaf.