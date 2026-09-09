Opgetist haar, open shirts, turquoise met fuchsia en beenwarmers: op dit moment zijn de jaren 80 helemaal hip op sociale media en dat komt door de viral trend waarbij mensen in ChatGPT aangeven 'Hoe zou ik eruit hebben gezien in de 80's'? ChatGPT gaat dan op basis van de foto die je instuurt een nieuwe plaat maken waarin je er meer uitziet alsof je in dat tijdperk leefde.

Hoe zag ik eruit in de jaren 80?

Nu zou je dat natuurlijk van heel veel andere tijdperken kunnen doen, maar de jaren '80 staan toch al jaren symbool als de periode van de wansmaak dus de eindresultaten zijn net even leuker dan als je de jaren '70 zou kiezen en je eruit komt rollen als een soort shaggy dog met lang haar en een lange jas.

De jaren 80 zijn nu eenmaal heel uitgesproken en dat maakt het een erg leuke trend. Je hoeft er bovendien niet voor in Snapchat of Instagram te duiken voor filters: met één simpele prompt is het voor elkaar. Het is bovendien grappig dat het dus niet alleen je uiterlijk is dat wordt veranderd, je krijgt ook een fotofilter dat eruit ziet alsof een foto hebt gemaakt met een camera uit die tijd.

ChatGPT

Je kunt een foto met je hele gezin insturen, of zoals wij in het onderstaande voorbeeld hebben gedaan, een selfie: ChatGPT maakt er wel iets magisch van. Vind je het overigens niet meteen mooi, dan kun je altijd met nog meer prompts vragen om het wat te laten finetunen.

Eens in de zoveel tijd komt er ineens een grote trend op en dat geldt dus ook voor ChatGPT. Het is grappig om alle viral foto's te bekijken. Wil je echter ook nog wat andere dingen proberen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan voor een Bollywood-portret, een oud familie-albumkiekje of een 80's trouwfoto: dat zijn ook dingen waar je enorm om zal kunnen lachen. Veel viral-plezier!