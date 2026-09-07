2026 is het jaar waarin sociale media moeten boeten voor hun verslavende apps. We hebben al meerdere malen gezien hoe Meta rechtszaken verloor van slachtoffers en soms zelfs nabestaanden die denken dat de apps veel te slim in elkaar zitten qua design, waardoor ze mensen verslaafd maken. Nu is het de beurt aan Snapchat , dat vanuit Nederland wordt aangeklaagd.

Snapchat als te verslavende app

Nu wordt Snapchat voor de rechter gesleept door de Nederlandse Stichting Massaschade & Consument. Dit is een 'class action'-organisatie die groepsrechtszaken op poten zet om zo in een keer een heleboel mensen te helpen die gedupeerd zijn door de keuzes van bepaalde bedrijven. Snapchat zou volgens de stichting miljarden verdienen met verslavende functies, zoals de Streaks, dat is een soort tellertje dat loopt als je iemand elke dag een Snap stuurt, en hij/zij jou ook. Autoplay en content die verdwijnt zijn ook voorbeelden van dit design dat vooral jonge mensen hooked zou maken aan de app, stelt Stichting Massaschade & Consument.

Volwassenen zijn minder gevoelig voor deze trucjes. Snapchat zou ook te weinig doen om te checken hoe oud zijn gebruikers zijn, waardoor veel te jonge kinderen soms dingen te zien krijgen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd. Snapchat is, mede omdat er zoveel jongeren actief op zijn, een broedplaats voor grooming, criminele groeperingen en het verkopen van drugs en vapes.

Leeftijdschecks

Een gesprek aangaan met Snap zou niet hebben geholpen waardoor er nu voor gekozen wordt om het hogerop te zoeken. Er zijn vier eisen die de stichting heeft. Zo moeten verslavende functies uitschakelbaar worden, moet Snap actief checken wat de leeftijd van gebruikers is, moet het effectiever optreden tegen content die tegen de regels is en moet het wat betreft de stichting een vergoeding betalen aan mensen die hieraan zijn blootgesteld. Het denkt aan een vergoeding van 500 tot 2500 euro per gedupeerde.

Snapchat zegt dat het zich inzet voor een veilige en positieve app, en dat streaks juist herstelbaar zijn, zodat mensen niet het gevoel hebben dat ze die maar moeten nnajaen. Snapchat ligt echter ook vanuit bijvoorbeeld Amerika al een hele tijd onder vuur als het om de veiligheid van de app en kinderen gaat, dus de doelstellingen lijken hier niet helemaal gelijk te liggen met het werkelijke gedrag van de app.

Enerzijds is er duidelijk ruimte voor Snap om iets aan de verslavendheid van zijn app te doen, anderzijds is het nu eenmaal moeilijk om leeftijden echt goed te checken. In ieder geval hangt Snap heel wat boven het hoofd in Nederland: claimstichting Onderzoek Marktinformatie is in juni ook al begonnen met een soortgelijke zaak.