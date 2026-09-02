Instagram gaat zijn strategie op het gebied van AI-profielen aanpakken. Hoewel er best wat populaire influencers zijn die helemaal niet echt bestaan, maar door AI zijn gecreëerd, wil Meta korte metten maken met de virtuele aanwezigheden. Althans: het wil in ieder geval duidelijk zijn over waar je als gebruiker naar kijkt. Het komt met een nieuw label dat ‘AI-generated profile’ heet om zo duidelijk te maken dat het om een profiel gaat dat AI bevat, dus niet dat het alleen om een AI-creator gaat (zo heette het label eerst).

AI-profielen op Instagram

Als gebruikers hun AI-profiel niet duidelijk labelen, dan kunnen ze in de problemen komen. Hun profiel wordt dan niet zomaar geband, maar de content wordt wel minder gepusht. Met andere woorden: het account kan talloze posts maken, maar die worden veel minder snel getoond dan die van profielen die authentieke posts maken of in ieder geval aangeven dat ze AI zijn. Het is dus niet zo dat AI-gegenereerde profielen weg moeten, maar de transparantie hieromtrent kan beter en daar wordt nu dus iets aan gedaan.

Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat dit label zomaar overal op wordt geplakt. Instagram wil dat het voor mensen is die echt een soort AI-persoonlijkheid zijn, dus niet voor mensen die hun captions met AI laten schrijven of foto’s wat editen met behulp van kunstmatige intelligentie. Instagram zegt hiervoor te kiezen omdat het feedback zou krijgen van mensen die niet weten dat een persoon volledig AI-gegenereerd is.

“Naarmate generatieve AI een grotere rol gaat spelen in hoe mensen content maken, horen we dat mensen het vervelend vinden om een profiel te zien dat menselijk lijkt, om er pas later achter te komen dat de getoonde persoon door AI is gegenereerd,” laat Instagram weten. “Ze willen weten wanneer een profiel een AI-gegenereerd persoon bevat.”