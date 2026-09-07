SkyShowtime heeft de trailer en de eerste beelden vrijgegeven van het tweede seizoen van Marshals, de actieserie van de makers van Yellowstone. De nieuwe afleveringen zijn vanaf 9 oktober exclusief te streamen op de dienst, en de nieuwe trailer belooft opnieuw de explosieve mix van actie en familiedrama die het eerste seizoen kenmerkte.

Kayce Dutton als U.S. Marshal in Montana

In Marshals speelt Luke Grimes opnieuw de rol van Kayce Dutton, die inmiddels afscheid heeft genomen van de Yellowstone Ranch en zich heeft aangesloten bij een eliteteam van U.S. Marshals. Met zijn achtergrond als cowboy en voormalig Navy SEAL zet Kayce zijn vaardigheden in om in Montana orde op zaken te stellen. Hij doet dat samen met zijn teamgenoten Pete Calvin, gespeeld door Logan Marshall-Green, Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) en Miles Kittle (Tatanka Means). Samen vormen zij de laatste verdedigingslinie tegen geweld in de regio, een taak die een zware psychologische tol eist. Tegelijkertijd moeten Kayce en zijn team hun verantwoordelijkheden tegenover hun families in balans zien te houden met de eisen van hun beroep. Voor Kayce betekent dat vooral zijn zoon Tate, gespeeld door Brecken Merrill, en zijn vertrouwelingen Mo (Mo Brings Plenty) en Thomas Rainwater (Gil Birmingham) van het Broken Rock-reservaat.

Het eerste seizoen van Marshals is inmiddels volledig te streamen op SkyShowtime, wat kijkers de kans geeft om zich voor 9 oktober nog in te lezen op het verhaal voordat het tweede seizoen van start gaat.

Productie en makers achter Marshals

De productie van de serie ligt in handen van Paramount Television Studios en 101 Studios, met distributie door Paramount Global Content Distribution. Achter de schermen tekenen Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Luke Grimes en Keith Cox als uitvoerend producenten, terwijl Spencer Hudnut ook als showrunner fungeert.

Onderdeel van het Taylor Sheridan-universum op SkyShowtime