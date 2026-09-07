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inbetweeners 3

De Inbetweeners-teaser bewijst dat de originele cast echt terug is

Entertainment07 sep , 15:49doorLaura Jenny
We schreven laatst al dat The Inbetweeners terugkomen en nu is er ook een teaser om je vast in de stemming te brengen. We zien hierin dat Will, Jay, Simon en Neil terugkomen. Ondanks dat we dat al een beetje wisten, is het toch fijn om nu bevestiging te hebben. De film komt naar Netflix en wordt nu geproduceerd, dus dat vond Netflix een reden voor een teaser.

The Inbetweeners

We krijgen maar 40 seconden en daarin doet Netflix het rustig aan, maar toch: het is toch 12 jaar geleden dat we ze voor het laatst zagen. We weten nog waar de film over gaat, maar we denken aan een roadmovie aangezien de auto zo prominent aanwezig is in deze teaser. En we denken vooral heel veel grappen en grollen mee te gaan krijgen.

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