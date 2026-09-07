We schreven laatst al dat The Inbetweeners terugkomen en nu is er ook een teaser om je vast in de stemming te brengen. We zien hierin dat Will, Jay, Simon en Neil terugkomen. Ondanks dat we dat al een beetje wisten, is het toch fijn om nu bevestiging te hebben. De film komt naar Netflix
en wordt nu geproduceerd, dus dat vond Netflix een reden voor een teaser.
We krijgen maar 40 seconden en daarin doet Netflix het rustig aan, maar toch: het is toch 12 jaar geleden dat we ze voor het laatst zagen. We weten nog waar de film over gaat, maar we denken aan een roadmovie aangezien de auto zo prominent aanwezig is in deze teaser. En we denken vooral heel veel grappen
en grollen mee te gaan krijgen.