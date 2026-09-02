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Street Fighter

Street Fighter krijgt nieuwe trailer vol geliefde personages

Entertainment02 sep , 13:35doorLaura Jenny
We hebben veel goede films gehad deze zomer met Spider-Man en The Odyssey, maar het zijn wel wat serieuzere prenten. Binnenkort komt daar verandering in, want Street Fighter krijgt zijn eigen film vol met bekende personages uit de vechtfranchise.

Street Fighter

Chun-Li komt er bijvoorbeeld in voor, al is die wederom niet de belangrijkste. Het draait om Ryu en Ken Masters, gespeeld door Andrew Koji en Noah Centineo. Zij worden beiden door Chun-Li (gespeeld door Callina Liang) uitgenodigd voor het World Warrior Tournament. Al blijkt dat het misschien niet eens echt de vijanden van buitenaf zijn die het probleem vormen: dat zijn toch voornamelijk die van binnenuit.
Street Fighter draait vanaf 16 oktober in de bioscoop.

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