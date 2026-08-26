We kennen hem als een charmante heer uit Downton Abbey, maar die gedachte moeten we vooral loslaten. Dan Stevens heeft ja gezegd tegen de rol van RoboCop. De robotische agent kennen we natuurlijk allemaal van de film uit 1987 van onze eigen Paul Verhoeven, maar nu komt er een serie van waaraan dezelfde schrijvers werken. En dus Dan Stevens als hoofdrolspeler optreedt.

RoboCop

Het is natuurlijk perfecte timing om met iets als RoboCop te komen in een tijd waarin we steeds meer met humanoide robots werken. En waarin humanoide robots zich ook wel eens misdragen. RoboCop is ook zoiets: een robot die op een gegeven moment iets te goed wordt in zijn werk, om het zo maar even te stellen. Hij werd ooit gespeeld door Peter Weller, maar nu is het dus aan Dan Stevens om deze rol op zich te nemen.

Er is nog geen trailer, we weten alleen nu wie de op hol geslagen mech speelt. De serie bestaat in eerste instantie uit 8 afleveringen. Eerst zien we Dan echter nog in een aantal films, namelijk Onslaught, Babies en Godzilla x King: Supernova.