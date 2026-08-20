Het wordt tijd om Charlie Hunnam als de nogal bijzondere killer Ed Gein uit ons hoofd gaan zetten, want hij gaat weer terug naar waar de meeste mensen hem van kennen: als de stoere bendeleider van de Sons of Anarchy. Het gaat niet om een nieuw seizoen Sons of Anarchy , het is Legends: een spin-off die het heel anders aanpakt.

Sons of Anarchy: Legends

Het is een heel raar meta-verhaal, dus let goed op. Ze spelen namelijk geen bikers, ze spelen.. ja, zichzelf? Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates en Theo Rossi komen terug in een serie die draait om een fanconventie waar de cast van de serie heengaat, waarna het broederschap elkaar weer vindt en het op moeten nemen tegen iets gevaarlijkers dan ze in de show zijn tegengekomen.

Heel bijzonder: we kunnen ons er op dit moment weinig bij voorstellen, maar FX Entertainment-baas Nick Grad zegt: "Toen Charlie ons dit geïnspireerde idee bracht, waren we meteen enthousiast over zijn stoute en vermakelijke visie. Charlies talenten komen optimaal tot hun recht als schrijver, acteur en uitvoerend producent. Hij leidt de broederschap uit het echte leven op een avontuur dat zowel een liefdesbrief aan de serie is als een vermakelijke meta-twist op wat fans denken te weten.”

Mocht je Sons of Anarchy nog niet hebben gezien: ga kijken, want het is een van de betere series . Bovendien is het ook een lekkere serie om met dit regenachtige weer te kijken: 7 seizoenen: 92 afleveringen, dus dat is een goede binge.

De serie wordt overigens zo gewaardeerd doordat het een soort Hamlet is, maar dan op de motor. Jax, onze hoofdpersoon, heeft geen vader meer, maar wel een vrij ingewikkelde band met zijn stiefvader en moeder. Bovendien zijn de dingen die hij doet lang niet altijd oké, maar dat maakt hem juist een extra interessant persoon. Het inkijkje in de motorclubcultuur is interessant, maar het staat vooral als een huis door de sterkte cast die echt leven geven aan de personages, die ook nog eens heel goed geschreven zijn.