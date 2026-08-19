Er zijn niet genoeg griezelseries op de wereld en daarom is dit ook erg goed nieuws: Welcome to Derry krijgt een tweede seizoen. De serie, die gemengd-positief is ontvangen, draait om het terugkeerverhaal van It. Het speelt zich dan ook af in de jaren '60, 27 jaar voor de bekende It-film . De enge clown komt nu dus weer terug: voor een tweede seizoen van de serie.

Welcome to Derry seizoen 2

De serie is geliefd omdat het erg trouw is aan de oorsprong van It, zoals schrijver Stephen King het allemaal heeft bedacht. We zien hoe Pennywise als eeuwenoude entiteit na heel wat jaren weer ontwaakt en als een vloek door het militaire stadje gaat. De grimmige sfeer wordt geweldig neergezet, net als de acteerprestaties van Bill Skarsgard als de gekke clown.

De kritiek op de serie draait dan ook vooral om de CGI-scares en de opgerekte plotlijnen, maar dat kun je de makers wel vergeven aangezien ze er zo'n goed geacteerde, grimmige serie van hebben gemaakt. Goed nieuws dus, dat er een tweede seizoen komt.

En dat tweede seizoen wordt best bijzonder, want we borduren niet voort op het eerste seizoen: we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan naar 1935, wanneer er weer een nieuw groepje mensen geen idee heeft wat ze gaat overkomen. Het is de Grat Depression en er een bloederige bankberoving geweest door de Bradley Gang.

Bradley Gang

De officiële omschrijving is: "Seizoen twee speelt zich af in 1935, tijdens de Grote Depressie, en draait om het bloedige bloedbad onder de Bradley Gang: een bende bankrovers die in Derry stopt om munitie te kopen en daar tegenover een onvoorstelbare gruwel komt te staan." Het betekent echter wel dat we waarschijnlijk weinig mensen uit het eerste seizoen zullen tegenkomen. Maar het zouden wel de opa's en oma's van de mensen uit die serie kunnen zijn die nu de hoofdrollen spelen.

De showrunner is in ieder geval wel hetzelfde, namelijk Brad Caleb Kane, die na de onthullende seriefinale van het eerste seizoen weer een flink project heeft om zich in vast te bijten en om het publiek klaar voor te maken. We zijn heel benieuwd. Wanneer het precies komt is onbekend, maar het komt, en dat is goed nieuws voor horrorfans.