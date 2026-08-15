Disney heeft een gigantische fanclub die de D23 heet. En daar hoort ook een jaarlijks evenement bij, waar het altijd heel grote aankondigingen voor bewaart. En dat is heerlijk, want je krijgt in één keer een flinke Disney-injectie om blij van te worden. We noemen de grootste aankondigingen op.

Marvel Avengers-trailer draait helemaal om Doom

In de nieuwe trailer van Avengers : Doomsday komen we meer te weten over Doctor Doom, die wordt gespeeld door Robert Dosney Jr. De film is vanaf 18 december 2026 te zien.

Gamers zijn gelukkig met de nieuwe Kindom Hearts-trailer

De nieuwe trailer van Kingdom Hearts ziet er fenomenaal uit. De kleuren, de kust en keur aan bekende personages, de muziek: Disney speelt met onze emoties. En het heeft ook nog een serie aangekondigd die op de game is gebaseerd, gemaakt door Tetsuya Nomura. De game verschijnt eind 2027 en nogmaals, het ziet er prachtig uit:

Coco 2 aangekondigd

Disney heeft ook een preview getoond van de nieuwe film Coco 2. Die komt 23 november uit en Benjamin Bratt is erin te zien als Ernesto de la Cruz.

Er komt een live-action versie van Tangled

De een is er dol op, de ander wat minder, maar Teagan Croft ziet er wel geweldig uit in de aankomende live action-verfilming van animatiefilm Tangled. 31 maart 2028 verschijnt de film in de bioscoop.

Nieuwe leden voor X-Men

De cast van de X-Men-reboot begint steeds verder vorm te krijgen. Sadie Sink wisten we al van een andere film, maar er is meer: Adam Driver zal Sinister spelen, Chris Abbott wordt Xavier en Inde Navarrette is te zien als Rogue en Maya Boyd als Storm. Samara Weaving is Emma Frost en Kit Connor is Cyclops. 5 mei 2028 verschijnt de prent.

Andere aankondigingen

Andere aankondigingen zijn The Incredibles 3 dat meer draait om de twee oudere kinderen, Violet en Dash. Ook is er een nieuwe Pixar-film aangekondigd die Ghost Market heet en zou een beetje een spannendere film zijn. Ook werd er een trailer getoond van Percy Jackson and the Olympians seizoen 3. Zootopia 3 is aangekondigd en er was nieuws over Frozen 3, waarin Anna aat trouwen. Er was een trailer voor VisionQuest, dat op 14 oktober op Disney+ te zien is:

Daarnaast toonde Jon Favreau de eerste glimp van Oswald, een miniserie die naar Disney+ komt in februari 2027. Ice Ae: Boiling Point werd nog even geteaset: die verschijnt 5 februari 2027 al. Lilo & Stitch 2 (live action) komt 28 mei 2028 uit en hierin komt Angel ook voorbij. Er komt ook een nieuwe film van Disney en Pixar over katten, die Gatto heet en op 5 maart 2027 verschijnt. En tot slot, is de nieuwe trailer van Ahsoka seizoen 2 getoond: