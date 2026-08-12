Er was zoveel gedoe rond de brillen voor de eclips, dat we ons kunnen voorstellen dat het je niet is gelukt om er een te scoren. Jammer, want dat betekent dat je of heel creatief moet doen om alsnog van het natuurwonder te kunnen genieten. Of je blijft gewoon lekker thuis en je kijkt naar de prachtige beelden die NASA ervan kan maken. Want met de telefoon een foto maken (met filter!) blijkt toch wel een uitdaging...

Eclips-livestream kijken

Dit is onze eerste telefoonfoto:

En hier kun je het echte werk bekijken: