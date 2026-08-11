Squid Game was een enorme hit voor Netflix , ook al zijn de meningen over het einde van de serie gemengd. De spelletjes waren een hit, het zette Korea weer extra op de kaart en het zorgde voor aanzienlijk meer abonnees op de streamingdienst. Heel mooi natuurlijk, maar het lijkt nu als een nachtkaars uit te gaan. Zo was niemand minder dan David Fincher bezig met een spin-off in Amerika, maar nu blijkt dat het project is afgeblazen.

Geen Amerikaanse Squid Game-spin-off

Netflix zou zijn doelen op het gebied van Squid Game hebben veranderd en het denkt dat er geen grote Amerikaanse show voor iedereen moet komen, maar liever allemaal lokale spin-offs. Hoewel dat interessant klinkt, is er nog niets bekend over dit soort lokale initiatieven. Ook is het moeilijk om voor ons te zien hoe zoiets er dan uit komt te zien.

De dood van Squid Game?

Het klinkt misschien wat gemeen om een leuke serie zo als 'dood' af te schrijven, maar er zijn genoeg redenen om daar wel ernstig naar te neigen. Als je een toptalent als David Fincher (bekend van Se7en en Fight Club) hebt, dan ga je die toch niet zomaar stoppen? Daarnaast heeft de maker van de originele Squid Game toch op vele manieren duidelijk gemaakt dat deze serie zijn tol eiste en dat hij er heel graag mee wilde stoppen, nog eerder dan Netflix van plan was.

Maar waar wat ons betreft de doodverklaring van Squid Game vandaan komt is het publiek. Het is een serie die veel mensen doen terugdenken aan de coronatijd: het eerste seizoen verscheen op 17 september 2021, toen we nog volop in die situatie zaten. Bovendien zat er ook wel drie jaar tussen de twee seizoenen, wat toch wat te veel was misschien.

Het feit dat het zo'n coronaserie was staat natuurlijk los van de kwaliteit, het acteerwerk, het interesante concept en de Koreaanse inslag. Het is echter voor veel mensen iets wat ze bij die periode vinden horen, en dan hoeft er verder niet nog meer uitgemolken te worden. Het was juist krachtig om zijn concept: daarom werd seizoen 2 ook niet direct de monsterhit die het eerste seizoen wel was.