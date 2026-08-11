Muziekstreamingdienst Spotify kwam in mei met de Verified-badge, waarmee het idee was dat mensen dan zeker wisten dat ze met een echt persoon te maken hadden. Dat leek wat vreemd: waarom zou je AI-artiesten niet gewoon een badge geven dat het geen mensen zijn? Spotify lijkt te hebben geluisterd, want het introduceert nu een nieuwe badge 'AI Persona' om duidelijk te maken dat een artiest geen kloppend hart heeft, maar alleen een hartwerkende processor.

AI-artiesten op Spotify

Het is een interessante ontwikkeling , want het betekent dat de streamingdienst AI-muziek officieel niet weert. Elke streamingdienst lijkt er anders mee om te gaan. Deezer maakte zelfs een tool waarmee je kunt checken hoeveel muziek in je afspeellijsten nu werkelijk van AI-artiesten komt. Spotify gaat daar anders mee om: dat geeft mensen wel de keuze, maar wil nu wel beter duidelijk maken dat je naar een computer luistert in plaats van een mens.

Als Deezer al dagelijks al net zoveel AI-muziek binnenkrijgt als door de mens direct gemaakte muziek, dan is het voor te stellen dat dat bij Spotify nog veel extremer zal zijn. Spotify eiste voor de Verified-badge dat mensen authenticiteit uitstraalden, en bijvoorbeeld social media-accounts aan hun profiel moeten hebben gelinkt. De nieuwe functie kon echter al meteen op kritiek rekenen, omdat voora lbekende artiesten makkelijk zo'n badge kregen, terwijl juist nieuw talent en kleinere artiesten zonder badge dan overkwamen alsof ze misschien wel AI waren.

Beter dus dat AI die badge nu krijgt. Spotify geeft aan dat het ermee komt omdat luisteraars hebben aangegeven dat ze meer willen weten als ze op een profiel zijn. De badge verschijnt vanaf half september. Ook besluit Spotify bij dezen om de AI-artiesten niet op te nemen in een algoritmische aanbeveling of een aanbeveling van de redactie. Je krijgt ze wel te zien als je iemand volgt die zo'n badge draagt. Het is overigens opvallend dat Spotify het dus geen AI-artiest noemt, maar een AI-persona.

Spotify laat weten: "Hoewel we van mening zijn dat alle artiesten de artistieke vrijheid hebben om te bepalen hoe ze zichzelf presenteren, is de programmering van Spotify gericht op het uitlichten van muziek van authentieke artiesten die bouwen aan een muzikale carrière."

In ieder geval kunnen artiesten vanaf vandaag aangeven dat hun profiel een AI-persona is en Spotify zegt dan ook te hopen dat dat artiesten transparant zijn. Toch vertrouwt het niet alleen daarop. Spotify beoordeelt ook artiestenprofielen en identificeert profielen waarvan de openbare identiteit een fotorealistische, door AI gegenereerde identiteit lijkt te zijn. Het begint bij grote artiesten en loopt dan verder de lijst door. Als Spotify een artiest een AI-badge geeft, dan wordt hij of zij op de hoogte gesteld en kan er eventueel worden aangegeven dat het toch echt een mens is.